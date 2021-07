Đạ Huoai: Nâng cao mức độ phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm ''4 tại chỗ''

(LĐ online) - Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, căng thẳng, đặc biệt trên địa bàn đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 tại Thôn 3 (xã Đạ Oai), ngày 21/7, huyện Đạ Huoai đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1016 huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương tiếp tục triển khai đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện.

Chợ Mađaguôi đang được xiết chặt trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, với vị trí là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Huoai yêu cầu toàn thể các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường thực hiện các phương án, biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai ở mức độ cao nhất, ưu tiên cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ”. Các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra các quán ăn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng cung cấp các dịch vụ, điểm chợ đảm bảo giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng và địa phương. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thông điệp 5K của Bộ Y tế đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện nghiêm. Tăng cường quản lý các lái xe đến và đi qua huyện để yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; nhanh chóng kiểm tra, kiểm soát đối các xe bán hàng lưu động đi, đến (hoặc lấy hàng) từ vùng có dịch và các vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện các phương án, biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nếu phát hiện các vi phạm phải tuyết đối xử lý nghiêm theo quy định.

UBND huyện Đạ Huoai xác định, các địa phương phía Nam của huyện gồm, các xã Mađaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn và thị trấn Mađaguôi là những địa phương không có chốt kiểm soát người đi từ các tỉnh khác về, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Do đó, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhiễm vào địa phương rất cao. UBND huyện Đạ Huoai giao nhiệm vụ các ngành chức năng phối hợp cùng các xã, thị trấn phía Nam nâng cao hơn nữa mức độ phòng chống dịch. Đối với thị trấn Mađaguôi và xã Mađaguôi tăng cường kiểm soát tốt khu vực đường be tiếp giáp với xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai); xã Đạ Oai được giao nhiệm vụ kiểm soát tốt đường đi qua xã Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai).

Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa phương, UBND huyện Đạ Huoai đã thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 20 đoạn tiếp giáp giữa thị trấn Mađaguôi với huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai). Tại đây, huyện Đạ Huoai đã bố trí các lực lượng công an, quân đội, y tế, dân quân và đoàn thanh niên cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch 24/24 giờ đối với người dân điều khiển xe máy theo hướng từ Đồng Nai vào địa phương. Như vậy, đến hiện tại trên địa bàn đang có 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch hoạt động tại tất cả các cửa ngõ ra vào địa phương như Quốc lộ 20 và Tỉnh lộ 721.

KHÁNH PHÚC