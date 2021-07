Đạ Tẻh: Nghiêm cấm can thiệp, tác động tiêu cực vào hoạt động tại các chốt kiểm soát Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, UBND huyện Đạ Tẻh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt vòng ngoài, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện trở về hoặc di chuyển ra, vào huyện từ các địa phương khác, nhất là vùng có dịch.

Lái xe và phụ xe làm đầy đủ các thủ tục khi ra, vào huyện Đạ Tẻh

Ông Đinh Viết Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, nhiều ngày qua trên địa bàn huyện không phát sinh ca dương tính mới. Đồng thời, các ngành chức năng của huyện và tỉnh cũng đã cơ bản truy vết xong các trường hợp liên quan BN 17951. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hiện nay tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào huyện Đạ Tẻh là rất lớn nếu các đơn vị, địa phương chủ quan, lơ là.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo thành lập thêm các chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào huyện. Cụ thể, tỉnh lộ 721 có 2 chốt kiểm soát Covid-19 tại các xã cửa ngõ Đạ Kho và Đạ Lây; tỉnh lộ 725 hướng đi tỉnh Đắk Nông thành lập chốt kiểm soát Covid-19 tại đèo Con Ó (xã Mỹ Đức) và 1 chốt kiểm soát Covid-19 tại thôn 9 xã Đạ Kho, đoạn tiếp giáp xã Nam Cát Tiên (Tân Phú, Đồng Nai).

Theo ông Đinh Viết Bảo, hiện nay, các chốt kiểm soát Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào huyện đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để siết chặt hơn nữa việc kiểm soát người và phương tiện về từ vùng dịch, UBND huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị trên địa bàn huyện huy động tối đa các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Ghi nhận tại các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, mỗi ca trực luôn đầy đủ các lực lượng của huyện như: Công an, quân đội, y tế, dân quân, đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã điều động hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động tăng cường cho địa phương tại các chốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, tại các chốt kiểm soát Covid-19, trong mỗi ca trực luôn có từ 1 - 2 thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Đạ Tẻh túc trực để kịp thời xử lý cũng như báo cáo cấp trên khi có tình huống phát sinh xảy ra. UBND huyện Đạ Tẻh cũng đã ban hành văn bản nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các mối quan hệ để can thiệp, tác động tiêu cực vào hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

HOÀNG SA