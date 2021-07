Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm ủng hộ 17,5 tấn rau củ quả cho Công an TP HCM

(LĐ online) - Ngày 21/7, Thượng úy Lê Ngô Hồng Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau 1 ngày thực hiện chương tình “Chuyến xe yêu thương hướng về Thành phố mang tên Bác”, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã thu mua, quyên góp được 17,5 tấn rau củ quả các loại và số hàng này được chuyển tới Công an TP Hồ Chí Minh nhằm phân bổ trực tiếp tại các khu cách ly, khu vực phong tỏa và những địa điểm thiếu thốn về lương thực, thực phẩm trong thành phố.

Hình ảnh của chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về Thành phố mang tên Bác” trong Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2021 của Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện hôm qua 20/7

Hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), 76 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 27/8/2021), phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2021 tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng với nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa.

Trong đó, tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về Thành phố mang tên Bác” đã được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt và thực hiện kế hoạch huy động đoàn viên thanh niên tham gia thu hoạch vận chuyển nông sản hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19 của thanh niên Công an tỉnh.

Trong đợt ra quân lần này, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức ra quân giúp đỡ bà con thu mua, tiêu thụ rau, củ, quả tại địa bàn huyện Đơn Dương, Đức Trọng; đồng thời tổ chức các chuyến xe yêu thương vận chuyển số rau củ quả trên hướng về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19.

Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2021 được Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động từ ngày 1/6 đến 31/8 và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn góp phần xây dựng nông thôn mới; vừa tham gia giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương vừa nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn...”.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lê Ngô Hoàng Vũ cho biết thêm: Sau chuyến xe yêu thương hướng về Thành phố mang tên Bác với 17,5 tấn hàng rau củ quả, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến xe yêu thương hướng về các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 như: Phú Yên, Đồng Tháp, Bến Tre vì các tỉnh này đã ngỏ lời kêu gọi giúp đỡ trước tình hình khan hiếm rau xanh trong vùng cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội.

AN NHIÊN