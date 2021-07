Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, từ 6-8/7, tại các điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT chuyên Thăng Long và Trường THCS và THPT Tây Sơn; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn Đà Lạt, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt bố trí đoàn viên, thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức, đồng hành cùng thí sinh và người nhà thí sinh.

Các thanh niên tham gia vào các hoạt động tư vấn như: tư vấn thông tin mùa thi, hỗ trợ khai báo y tế, phát nước uống, phát khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn đối với các thí sinh trước lúc vào khu vực thi, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Trước đó, tuổi trẻ Công an tỉnh tại các đơn vị nghiệp vụ cũng đã tiến hành tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trước và trong thời gian các thí sinh tham gia dự thi; hướng dẫn, phân luồng giao thông không để tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, mất trật tự tại các điểm diễn ra kỳ thi; hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông tại các hội đồng coi thi, công tác thi....

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Công an tỉnh đối với cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có tâm lý thoải mái, đạt kết quả cao trong kỳ thi.

