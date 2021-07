Đức Trọng bố trí các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa trên địa bàn

(LĐ online) - Ngày 31/7, UBND huyện Đức Trọng có văn bản thống nhất bố trí các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng huyện Đức Trọng xịt khử khuẩn các phương tiện trước khi ra khỏi địa bàn xã Hiệp Thạnh

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, huyện Đức Trọng đã bố trí 4 điểm tập kết, giao nhận hàng hóa nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người dân và cộng đồng. Bao gồm:

1.Tại Chợ lồng số 1 và số 2, Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao huyện Đức Trọng, với quy mô diện tích khoảng 27.7000m2 phục vụ toàn huyện và đưa vào hoạt động từ ngày 24/7/2021.

2.Tại các thửa đất số 308, 289 và 279, tờ bản đồ số 36, xã Hiệp An với tổng diện tích khoảng 5.228,8m2 (hiện tại là điểm nhóm họp chợ Hiệp An) dọc theo tuyến Quốc lộ 20; phục vụ cho khu vực các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh và đưa vào hoạt động từ ngày 01/8/2021.

3.Tại Sân bóng xã Tân Hội với tổng diện tích khoảng 1ha, dọc theo tuyến đường ĐH 3, phục vụ cho khu vực các xã Tân Hội, Tân Thành, Bình Thạnh và N’Thôn Hạ.

4.Tại Sân bóng thôn R’Chai 1, xã Phú Hội tại thửa đất số 267, tờ bản đồ số 28(2013), với diện tích khoảng 7.761,9m2, dọc theo tuyến đường nối từ Quốc lộ 20 tại Km194+350 (bên trái tuyến) đi xã Tân Hội, cách Quốc lộ 20 khoảng 50m, phục vụ cho khu vực các xã Phú Hội, Ninh Gia và 5 xã vùng Loan.

Các điểm giao nhận hàng hóa tập trung phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, thông điệp 5 K, các biện pháp về phòng chống Covid-19. UBND huyện giao Phòng kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Công an huyện, Ban quản lý dự án đầu tư và công trình công cộng, UBND các xã Hiệp An, Phú Hội, Tân Hội khẩn trương thực hiện các phần việc được giao để đảm bảo hoạt động của điểm tập kết giao, nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý.

N.MINH