KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7/1946 - 12/7/2021)

Nhắc đến Trung tá Nguyễn Anh Sơn - Đội trưởng Đội Chống phản động và chống khủng bố, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo và đồng đội luôn dành cho đồng chí nhiều tình cảm và đánh giá cao sự mưu trí cùng thái độ luôn tận tâm, nghiêm túc trong công việc…

Trung tá Nguyễn Anh Sơn (ngoài cùng, bên trái) nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh nhân Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Nếu chỉ nhìn vào bề nổi, những năm qua, chúng ta luôn nhìn thấy hình ảnh của một tỉnh Lâm Đồng thanh bình, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là địa phương có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng mỗi năm có hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, hội thảo... Nhưng ẩn sâu sau sự bình yên, xinh đẹp đó, Lâm Đồng cũng là địa bàn có đông đối tượng ngụy quân ngụy quyền sinh sống, có nhiều đối tượng phản động, chống đối chính trị, xã hội dân sự hoạt động.

Cùng với sự phát triển của xã hội, thì những năm gần đây, vấn đề tranh chấp đất đai ở địa phương cũng có nhiều diễn biến phức tạp, có đông người tham gia, chưa được giải quyết dứt điểm và tiềm ẩn trở thành điểm nóng. Cùng đó là tình hình khiếu kiện trong vùng đồng bào DTTS, di dân về làng cũ, đối tượng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; cùng với một số địa phương khác, các tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chọn địa bàn Lâm Đồng là địa bàn hoạt động, phát triển “thực lực cơ hữu trong vùng đồng bào DTTS”...

Với những yếu tố trên, xác định nhiệm vụ, quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Trung tá Nguyễn Anh Sơn luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và trực tiếp tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ trong Đội và công an các đơn vị, địa phương chủ động bóc gỡ, vô hiệu hóa, mở rộng công tác trinh sát, không để sót lọt đối tượng, không để lây lan phát triển lực lượng. Bản thân đồng chí đã trực tiếp tham mưu, xây dựng nhiều kế hoạch xác minh trinh sát, đấu tranh với những âm mưu hoạt động của các đối tượng phản động chống đối trên địa bàn; trực tiếp truy tìm, đấu tranh bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng chục đối tượng thành viên, liên quan tổ chức phản động khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Với trách nhiệm Đội trưởng Đội Chống phản động và chống khủng bố, trong quá trình công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác và là đầu tàu gương mẫu, đôn đốc, hướng dẫn, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2015, sau khi có thông tin liên quan đến quan hệ, hoạt động của Việt Tân tại Lâm Đồng, đồng chí đã trực tiếp tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh lên kế hoạch để phối hợp Công an các đơn vị triển khai các biện pháp trinh sát, xác minh, dựng lý lịch các quan hệ, kiểm soát được các hoạt động quan hệ của đối tượng tại địa phương, từ đó kịp thời báo cáo Cục Nghiệp vụ. Liên quan hoạt động của các hội nhóm chống đối, xã hội dân sự, bản thân Trung tá Sơn cũng là người luôn chủ động chỉ đạo trinh sát bám địa bàn đối tượng trọng điểm, kịp thời nắm được âm mưu hoạt động, quan hệ của số đối tượng trong và ngoài địa phương, không để số đối tượng này tụ tập, hình thành nhóm chống đối.

Không chỉ giỏi trong chuyên môn, đồng chí còn được đồng đội đánh giá là người đội trưởng gương mẫu, luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện bản thân. Đồng chí đặc biệt chấp hành nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Luôn nỗ lực trau dồi, rèn luyện tác phong, lối sống trong sạch, lành mạnh, từ đó luôn thể hiện được vai trò là “đầu tàu” gương mẫu trong Chi bộ và đơn vị.

Với rất nhiều những thành tích đạt được, Trung tá Nguyễn Anh Sơn đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị biểu dương; được tặng nhiều giấy khen; được Hội đồng Thi đua Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen và 2 năm gần đây nhất được tập thể đơn vị bình xét đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

N.NGHĨA