KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰCLƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7/1946 - 12/7/2021)

Với chức năng đảm bảo an ninh chính trị, những năm qua, Đội An ninh Công an thành phố Đà Lạt luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, bám địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Đội An ninh Công an TP Đà Lạt làm công tác dân vận tại tổ Măng Line, Phường 7, TP Đà Lạt. (Ảnh chụp trước thời điểm diễn ra dịch COVID-19)

Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ và kết quả của Đội An ninh Công an thành phố Đà Lạt, Trung tá Cấn Văn Thái - Đội trưởng Đội An ninh Công an TP Đà Lạt cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo giao, hàng năm, Đội An ninh Công an thành phố đều đề ra nghị quyết chuyên đề, tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch công tác an ninh để chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Lạt”.

Những năm gần đây, do những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị khu vực, thế giới; dịch bệnh hoành hoành khắp nơi; chính vì vậy mà công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lại càng khó khăn, đặt ra nhiều thách thức. Để làm tốt vai trò nòng cốt trong việc giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của thành phố trung tâm tỉnh Lâm Đồng, nơi được tin tưởng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí, các sự kiện chính trị lớn của địa phương và đất nước...; lực lượng An ninh Công an TP Đà Lạt đã nâng cao tính chủ động trong công tác nắm tình hình, nhất là nắm bắt tình hình từ xa, từ cơ sở để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, Đội An ninh thành phố Đà Lạt cũng đặc biệt chú trọng tham mưu triển khai các hoạt động dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng tập trung đồng bào theo đạo. Năm 2018, để phục vụ tốt cho công tác giải tỏa lấn chiếm đất rừng tại Tiểu khu 148B xã Tà Nung, lực lượng An ninh thành phố đã về cùng ăn, cùng ở với bà con đồng bào DTTS ở địa phương để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng và vận động các hộ đồng bào DTTS xã Tà Nung lấn chiếm đất rừng tự nguyện trao trả diện tích đất lấn chiếm; từ đó cũng làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, Đảng ủy và UBND xã Tà Nung tổ chức toàn diện các biện pháp giải tỏa, đồng thời có chính sách hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ phù hợp cho các hộ đồng bào bị giải tỏa đất lấn chiếm.

Đối với các vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn trung tâm thành phố, đặc biệt là các khu qui hoạch giải tỏa ở trung tâm vốn luôn tiềm ẩn phức tạp; Đội an ninh thành phố cũng đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, gần dân để lắng nghe, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố nhằm có hướng xử lý, giải quyết thấu tình, đạt lý. Đơn cử vụ vận động gần đây nhất mà lực lượng An ninh thành phố Đà Lạt đã ghi dấu ấn là việc đảm bảo được an ninh trật tự ở khu vực Chợ Phan Chu Trinh. Khi thành phố Đà Lạt triển khai việc giải tỏa, di dời Chợ Phan Chu Trinh để mở rộng nút giao thông khu vực Ngã tư Phan Chu Trinh và xây chợ mới, ban đầu, các tiểu thương chưa đồng thuận. Tuy nhiên, xác định đây là một chủ trương đúng đắn được đa số Nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ, và là một trong những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng của thành phố, nên lực lượng An ninh đã chủ động phân công trinh sát ngày đêm nắm tình hình; trực tiếp tiếp xúc vận động, nắm tâm tư, nguyện vọng của từng tiểu thương buôn bán trong chợ, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác vận động cá biệt đối với các tiểu thương. Từ đó, các tiểu thương Chợ Phan Chu Trinh đã hiểu và thay đổi quan điểm, đồng thuận việc di dời, giải tỏa Chợ Phan Chu Trinh của UBND thành phố. Đến nay, khu vực này đã được xây dựng và mở rộng rất khang trang, đảm bảo cả về mỹ quan đô thị lẫn các yếu tố về an toàn giao thông, được Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của internet như hiện nay, các cán bộ, chiến sỹ của Đội cũng chủ động học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trên không gian mạng. Đội đã phát hiện và đấu tranh với 47 trường hợp viết, tán phát, đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, qua đó đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp; cảnh cáo, răn đe, giáo dục với 29 trường hợp...

Nhận thức phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, là một trong những phong trào có ý nghĩa quan trọng, những năm qua, tập thể Đội An ninh Công an thành phố cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, tự rèn luyện đạo đức, lối sống; đoàn kết xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh. Cán bộ, chiến sỹ trong Đội cũng thường xuyên nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Từ đó, từng cán bộ trinh sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã có 4 lượt tập thể, 47 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Có 2 đồng chí được phát triển giữ vị trí lãnh đạo; 12 đồng chí được phát triển giữ vị trí chỉ huy công an các phường, xã, đội nghiệp vụ.

NGUYỄN NGHĨA