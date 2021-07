KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰCLƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7/1946 - 12/7/2021)

Thường xuyên bám sát địa bàn, về với cơ sở; âm thầm vận động, thuyết phục quần chúng bằng tình, bằng lý; tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc và mạnh mẽ đấu tranh với thế lực thù địch; cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Lâm Đồng đã thầm lặng làm nên những chiến công, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh buổi họp triển khai công tác đầu tuần của cán bộ, chiến sỹ Phòng PA02

Trưởng phòng An ninh đối nội (PA02), Thượng tá Lê Văn Trúc cho biết, những năm qua, đơn vị luôn chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh; đặc điểm, tình hình trên lĩnh vực công tác để xây dựng, triển khai kế hoạch thi đua, gắn với các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Chủ động công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh nông thôn; đấu tranh phòng, chống phản động, khủng bố. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch hoạt động chống phá Nhà nước, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã đấu tranh, giải tán hai hội nhóm hoạt động trái phép mang màu sắc chính trị, gồm “Hội Cựu thiếu sinh ngụy”, “Hội Cựu sỹ quan ngụy cùng học tập cải tạo trại Sông Mao”. Đồng thời, ngăn chặn thành công bốn nhóm hội khác có ý định tái hoạt động trái phép trên địa bàn.

Cũng trên “mặt trận” chống phản động, khủng bố, đơn vị đã đấu tranh xóa bỏ, vô hiệu hóa hai “Chi bộ Việt Tân”, với 7 đối tượng người dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, hai đối tượng được đưa ra nước ngoài kết nạp, huấn luyện rồi giao nhiệm vụ cho về nước hoạt động phi pháp. Phòng còn phối hợp Cục A67 (nay là A02) Bộ Công an, Công an các địa phương, đấu tranh bóc gỡ, vô hiệu hóa 6 đối tượng; phát hiện 6 đối tượng nghi vấn liên quan có âm mưu hoạt động, phát triển “lực lượng cơ hữu” tại địa phương; đập tan ý đồ lợi dụng việc đầu tư kinh doanh, du lịch dã ngoại kết hợp làm từ thiện để xây dựng “căn cứ” tập hợp lực lượng, huấn luyện tại huyện Đạ Tẻh.

Theo hồ sơ giải mật, từ năm 2015 đến nay, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT), thông qua mạng xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, lôi kéo, tuyển lựa, phát triển lực lượng tại địa phương. Các đối tượng sử dụng các chiêu bài “Liên Hiệp quốc cấp nhà miễn phí”, “Hỗ trợ việc làm”, hoạt động “Từ thiện” nhằm lừa gạt, thu thập thông tin cá nhân của gần 2.500 người dân Lâm Đồng và trên 20 tỉnh, thành khác trong cả nước để cung cấp cho tổ chức phản động. Các đối tượng bị lôi kéo đa số đều có trình độ thấp, nhận thức mơ hồ về “chính, tà”, nhưng rất manh động, liều lĩnh. Đã xảy ra một vụ rải truyền đơn có nội dung phản động, liên quan đến tổ chức “CPQGVNLT” tại thị trấn D’Ran (Đơn Dương). Nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và bản lĩnh, số cơ sở nội địa của tổ chức khủng bố này đã bị Phòng An ninh đối nội Công an Lâm Đồng phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh bóc gỡ, xử lý theo pháp luật...

Phòng An ninh đối nội Công an Lâm Đồng còn phối hợp điều tra, khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Đức Vượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Ấn tượng nhất là việc thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng đã tham gia công tác phối hợp với Cục A02, Công an TP Bảo Lộc, tổ chức trinh sát liên hoàn, phát hiện, bắt giữ 2 thành viên cốt cán, vô hiệu hóa hoạt động của tổ chức “Triều đại Việt” tại TP Bảo Lộc; kịp thời ngăn chặn âm mưu, ý đồ phát triển lực lượng tại Lâm Đồng của tổ chức phản động này.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống phản động, khủng bố tại địa phương, Phòng An ninh đối nội còn làm tốt công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và trực tiếp cùng Công an các đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động phục hồi tổ chức Fulro, không để hình thành tổ chức “Nhà nước Đêga” và các hệ phái Tin Lành liên quan Fulro; vận động quần chúng, tham mưu chính quyền giải quyết các vụ việc phát rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, di dân về “làng cũ” trong vùng DTTS.

Với những thành tích đạt được, đã có hàng chục lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng An ninh Nhân dân Công an Lâm Đồng được vinh danh, khen thưởng. Từ năm 2015 - 2020, Phòng An ninh đối nội Công an Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng 197 bằng khen, giấy khen. Trong đó, 49 bằng khen (18 tập thể, 31 cá nhân), 148 giấy khen (47 tập thể, 101 cá nhân) vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

THỤY TRANG