Siết chặt công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

(LĐ online) - Sáng nay 7/7, hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn tại 39 điểm thi trong toàn tỉnh. Phóng viên Báo Lâm Đồng ghi nhận thông tin và hình ảnh về kỳ thi này tại các địa phương với tinh thần vừa siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn tại các điểm thi.

Thí sinh trước khi vào điểm thi được Đội hình tiếp sức mùa thi của huyện Đạ Tẻh đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn

* Tại huyện Đạ Tẻh, địa phương đang có chùm ca bệnh Covid-19, 305 thí sinh của huyện đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong đợt 1 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Trong bối cảnh kỳ thi diễn ra lúc địa phương đang có dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, các ngành chức năng phương cùng đã thực hiện rất chặt chẽ, chu đáo, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 ở điểm thi.

Kỳ thi năm nay, tại Hội đồng thi Trường THPT Đạ Tẻh có 357 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 52 thí sinh có quyết định tạm dừng dự thi do có liên quan đến các trường hợp F1, F2 dịch Covid-19. Do đó, còn 305 thí sinh tham gia dự thi được sắp xếp vào 15 phòng thi chính thức và 4 phòng thi dự phòng.

Để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, Huyện Đoàn Đạ Tẻh cũng đã thành lập Đội hình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ vòng ngoài cho điểm thi

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT huyện Đạ Tẻh cho thấy, điểm thi này đã tổ chức hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Phụ huynh sau khi đưa con em mình đến điểm đi đã nhanh chóng tản ra hoặc đi về, tránh tụ tập đồng người. Còn các thí sinh trước khi vào điểm thi sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại phòng thi.

Thầy Nguyễn Đức Tín - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Pha (TP Bảo Lộc), Trưởng Hội đồng thi Trường THPT Đạ Tẻh cho biết: Điểm thi Trường THPT huyện Đạ Tẻh đã được các ngành chức năng, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, phun thuốc tiêu độc, khử trùng rất kỹ càng, đảm bảo an toàn phòng dịch. Nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thi thông thoáng, sắp xếp hướng dẫn thí sinh vào làm thủ tục dự thi đúng theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Cán bộ, giám thị làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Đạ Tẻh được bố trí lối đi riêng và cán bộ y tế kiểm tra trước khi vào Hội đồng thi

Em Phạm Thị Tuyết Trinh, xã Quảng Trị, học sinh lớp 12A9 Trường THPT Đạ Tẻh chia sẻ: “Ngay từ lúc 4 giờ sáng em đã dậy để đọc lại bài một lần nữa. Đến 6 giờ sáng thì em được mẹ đưa đi thi. Hiện, tâm lý của em rất thoải mái và rất yên tâm khi điểm thi thực hiện tốt quy định phòng chống dịch. Em hi vọng mình sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ thi năm nay”.

Trong khi đó, thí sinh Lại Nguyễn Minh Quân, xã Đạ Lây, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Đạ Tẻh có tâm trạng lại xen lẫn chút bồi hồi, hồi hộp khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của mình.

Quân cho biết: Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, điểm thi của em lại có nhiều trường hợp liên quan đến F1, F2 khiến em có chút lo lắng nhưng được bố mẹ bên cạnh động viên khiến em đã tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, những ngày qua công tác phòng chống dịch và chuẩn bị cho kỳ thi của nhà trường rất chu đáo nên em đã an tâm hơn.

Anh Lại Phước Thắng, phụ huynh em Lại Nguyễn Minh Quân chia sẻ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát tại địa phương, tâm lý phụ huynh chúng tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, y tế, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch của điểm thi khiến tôi rất an tâm”.

Anh Lại Phước Thắng động viên cậu con trai tự tin hơn trong các bài thi của mình

Để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, Huyện Đoàn Đạ Tẻh cũng đã thành lập đội hình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh và điểm thi vòng ngoài về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự điểm thi.

Các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện cũng đã phân công, cán bộ giáo viên của nhà trường có mặt tại điểm thi để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh.

Ngay từ lúc 5 giờ 45 phút sáng nay, hai cô giáo Dương Thị Ngọc Hà và Lê Thị Ngọc Trâm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đạ Tẻh đã có mặt, túc trực tại điểm thi. Nhiệm vụ của cô Hà và Trâm là gặp gỡ, nhắc nhở các em học sinh của nhà trường về các quy định, thủ tục cũng như giấy tờ dự thi liên quan. Đặc biệt, khi có trường hợp sự cố các thí sinh bị hư hỏng xe dọc đường đi thi là các cô lên đường để đưa các em đến điểm dự thi.

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đạ Tẻh có 13 thí sinh, tất cả các em đều đã được nhà trường lên danh sách, kèm số điện thoại liên hệ để liên lạc khi cần thiết.

Theo thầy Nguyễn Đức Tín, đến thời điểm hiện tại, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã được chuẩn bị khá kỹ càng, chu đáo. Tất cả các thí sinh dự thi đã có mặt tại địa điểm thi đúng giờ theo quy định. Mọi công tác đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn phòng chống dịch luôn được đảm bảo.

* Tại TP Bảo Lộc, 2.372 thí sinh trên địa bàn TP Bảo Lộc đã bước vào môn thi Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 5 điểm thi gồm các trường THPT Bảo Lộc, Nguyễn Du, Chuyên Bảo Lộc, Nguyễn Tri Phương và THPT Lộc Thanh.

Xe ô tô đưa đón thí sinh đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Bảo Lộc)

Ghi nhận cho thấy, tất cả thí sinh đều đến các điểm dự thi đúng giờ với tâm lý thoải mái, sẵn sàng cho môn thi Ngữ Văn. Tại các điểm thi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện có mặt từ 6 giờ sáng để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 và tiếp sức, hỗ trợ thí sinh. Tại một số điểm thi, các thí sinh ở trọ còn được bố trí xe ô tô khách đưa đón tới điểm thi để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh đều được thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và nhắc nhở đeo khẩu trang đúng chuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các xe tải, xe ben đi vào đường cấm tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du

Đối với lực lượng công an làm nhiệm vụ vòng ngoài tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền các bậc phụ huynh tuân thủ quy định 5K đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài số ít phụ huynh ở xa đưa con em đi thi được tuyên truyền giữ khoảng cách an toàn theo quy định thì tất cả các phụ huynh tại địa phương đều được yêu cầu không tập trung trước các điểm thi chờ đón con em để đảm bảo công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi. Theo đó, các trường hợp xe tải, xe ben đi vào các tuyến đường được gắn biển cấm trước cổng các điểm thi đều bị lập biên bản xử lý nghiêm.

Lực lượng công an nhắc nhở các bậc phụ huynh không được tập trung trước các điểm thi đảm công tác phòng chống dịch

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đúng 7 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng thanh niên tình nguyên tham gia tiếp sức mùa thi tạm thời di chuyển ra khỏi các các cổng trường.

* Tại huyện Đức Trọng, hơn 1.900 em học sinh lớp 12 của huyện Đức Trọng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 5 điểm thi trên địa bàn huyện. Các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi bước vào cổng trường Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19, đội thanh niên tình nguyện và cán bộ y tế đã trực tại các cổng trường để đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn tay và phát khẩu trang cho các thí sinh (nếu các em không đeo) trước khi vào điểm thi. Giám thị hướng dẫn, phổ biến quy chế thi cho các thí sinh trước khi phát đề thi Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra kỳ thi được triển khai thực hiện đảm bảo an toàn. Thí sinh dự thi trên địa bàn huyện Đức Trọng đã đến phòng thi khá đúng giờ để nghe quán triệt quy chế và kiểm tra thông tin thí sinh trước khi làm bài thi. * Tại huyện Bảo Lâm, 997 thí sinh trên địa bàn huyện đã bước vào môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 3 điểm thi gồm Trường THPT Bảo Lâm, Trường THPT Lộc An và Trường THPT Lộc Thành. Thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường THPT Bảo Lâm Tại điểm thi Trường THPT Bảo Lâm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với 521 thí sinh và 23 phòng thi; trong đó, có 1 thí sinh tự do, 2 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký dự thi. Qua ghi nhận cho thấy, các thí sinh đều đến các điểm dự thi đúng giờ với tâm lý thoải mái. Cùng với công tác thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi thì lực lượng công an và hơn 20 thanh niên tình nguyện của Huyện Đoàn Bảo Lâm cũng có mặt từ rất sớm để triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cấp phát khẩu trang, dụng cụ sát khuẩn phòng chống Covid-19 cũng như tiếp sức, hỗ trợ cho các thí sinh. Tại các điểm thi, đội thanh niên xung kích tình nguyện chuẩn bị nước uống, bố trí xe đưa đón các thí sinh ở xa đến điểm thi một cách thuận tiện và an toàn, tặng quà hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đội thanh niên tình nguyện của Huyện Đoàn Bảo Lâm hỗ trợ thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Bảo Lâm Các điểm thi trên địa bàn huyện Bảo Lâm đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh như đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và khai báo y tế đầy đủ. Qua buổi thi đầu tiên, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế thi, không có trường hợp thí sinh vi phạm nội quy quy chế thi. Theo các thí sinh thi đề thi năm nay cũng phù hợp với kiến thức và sự chuẩn bị ôn tập của các em.

* Tại huyện Đam Rông, 430 thí sinh đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. Tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có 116 thí sinh với 5 phòng thi; Trường THPT Đạ Tông, xã Đạ Tông có 158 thí sinh với 8 phòng thi; Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Đạ R’sal có 156 thí sinh với 7 phòng thi. Thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt cho thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Phi Liêng Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tại các điểm thi được bố trí các lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và các lực lượng khác tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn các thí sinh giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi. Theo ghi nhận, thời tiết tại địa bàn huyện Đam Rông khá mát mẻ tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt hơn; giao thông tại các điểm thi được phân luồng, điều tiết nên thông thoáng. Đa số phụ huynh nhận thức được tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã chở các em đến điểm thi và trở về nhà ngay sau đó.

Ngày 7/7, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), giờ phát đề cho thí sinh và giờ bắt đầu làm bài là 7 giờ 30 và 7 giờ 35; buổi chiều thi môn Toán (90 phút), 14 giờ 20 phát đề và 14 giờ 30 bắt đầu làm bài. Ngày 8/7, buổi sáng thi bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), mỗi môn thi 50 phút, giờ phát đề thi môn thứ nhất 7 giờ 30, giờ làm bài môn thứ 3 lúc 9 giờ 35; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút), 14 giờ 20 phát đề và 14 giờ 30 bắt đầu làm bài.

HOÀNG SA - KHÁNH PHÚC - N.MINH - QUỐC TUẤN - VĂN TÂM