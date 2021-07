Sơ kết 6 tháng công tác đảm bảo an toàn giao thông

(LĐ online) - Chiều 8/7, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại. Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Trung tâm Hành chính tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong Quý I/2021, tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ, số vụ tăng 60,87%, số người chết tăng 73,33%, số người bị thương tăng 25%. Tuy nhiên, trong Quý II/2021, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ 2020. Cụ thể, từ ngày 15/3 đến 14/6, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 9 người, so với vùng kỳ 2020, số vụ giảm 1 (14/15) tức giảm 6,66% so với cùng kỳ năm 2020; số người chết giảm 4 người (9/13) tức giảm 30,77%; số người bị thương giảm 5 người (8/13) tức giảm 38,46%.

Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được thực hiện quyết liệt hơn trước. Việc phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông cấp tỉnh với cảnh sát giao thông cấp huyện đạt hiệu quả cao, nhất là trong phối hợp xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn đô thị và công tác phòng chống ùn tắc giao thông. Cơ bản đã hoàn thành mục tiêu tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn, đặc biệt là ứng trực 24/24 giờ tại đèo Bảo Lộc, đèo Prenn và các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh báo cáo và giải trình một số vấn đề về an toàn giao thông liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ và cao tốc

Công tác đầu tư, xây dựng, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông được chú trọng, góp phần cải thiện hệ thống giao thông của tỉnh. Một số hạng mục được hoàn thành như các nút giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt, hệ thống camera giám sát giao thông… có tác động tích cực rõ rệt đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn.

Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách, hàng hoá đã được triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã để xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, 29 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn tăng 13 vụ (51/38) tức tăng 34,21%, số người chết tăng 7 người (35/28) tức tăng 25% và tăng 5 người bị thương (24/24) tức tăng 20,83%.

Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 14 vụ, làm bị thương 10 người; tai nạn giao thông ít nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, làm 6 người bị thương; số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 32 vụ, làm 31 người bị thương và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 2 vụ, làm 4 người tử nạn.

3 địa phương có số vụ tai nạn giao thông và số người chết tăng nhiều nhất là Di Linh, Đức Trọng và Lâm Hà.

Tại hội nghị, đại diện Ban An toàn giao thông các địa phương và thành viên Ban An toàn giao thông của tỉnh cũng đã dành phần lớn thời gian để trao đổi về nguyên nhân, đề ra các giải pháp và nêu những khó khăn, kiến nghị của từng địa phương. Hội nghị cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu ra một số tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh rằng, một số địa phương chưa sâu sát trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và nhắc nhở, phê bình các địa phương để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo: “Các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Tập trung đề ra các giải pháp cụ thể để kéo giảm tai nạn giao thông hàng tuần và hàng tháng. Đổi mới công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đi vào thực chất hơn và phù hợp từng địa bàn. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông…”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sớm hoàn thành những kiến nghị của các địa phương để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông như sớm triển khai hoàn thành lắp đặt 3 màn hình đèn led tuyên truyền về an toàn giao thông; lắp camera giao thông trên đèo Bảo Lộc; tổ chức rà soát vị trí một số tuyến quốc lộ như 27C, 28, 20… cần lắp đặt camera giao thông để trình UBND tỉnh sớm có hướng xử lý. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tăng cường chấn chỉnh hành lang an toàn đường bộ. Tiếp tục tăng cường quản lý xe tải chở vật liệu xây dựng quá tải ở các địa phương, Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đường gom cao tốc; Công ty ty Hùng Phát cần tổ chức xây dựng tuyến đường song song để đảm bảo an toàn cho tuyến cao tốc Liên Khương…

Năm 2021, UBND tỉnh đặt mục tiêu là giảm cả 3 mặt, trong đó, giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2020.

NGUYỄN NGHĨA