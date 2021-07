Tặng máy may, máy vắt sổ cho hội viên phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An vừa trao tặng máy may, máy vắt sổ giúp gia đình bà Phạm Thị Thúy (ngụ Thôn 11, xã Lộc An) và bà Lê Hoàng Mến (ngụ Thôn 8, xã Lộc An). Đây là hai hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trao tặng máy may, máy vắt sổ giúp hội viên nghèo

Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm, thay vì “cho con cá”, Hội hỗ trợ gia đình hai hội viên “cái cần câu” là chiếc máy may, máy vắt sổ để hai hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

T.CHU