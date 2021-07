Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 9/7

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết toàn thành phố sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, từ 0 giờ ngày 9/7.

Tuyến đường Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 7/7, kết luận của cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết toàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, từ 0 giờ ngày 9/7.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh 7 yêu cầu trong đợt áp dụng Chỉ thị 16 này, trong đó đáng chú ý là yêu cầu tất cả người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, trừ các trường hợp mua lương thực, thuốc men, cấp cứu... và một số trường hợp khác. Các dịch vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động.

Về cung ứng hàng hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố đủ lượng hàng cung ứng và các biện pháp phân phối hàng hóa, đảm bảo duy trì ổn định và đáp ứng nhu cầu của người dân. Người dân không tập trung đông người mua sắm, tích trữ hàng hóa và hãy cùng đồng hành cùng thành phố nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Công Thương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tăng lượng hàng hóa cung ứng của các hệ thống phân phối hiện đại (các hệ thống phân phối lớn, chủ lực như Saigon Co.op, Satra, Bách Hóa Xanh,…), gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng lên 120.000 tấn/tháng. Riêng Saigon Co.op đã dự trữ được 26.000 tấn/tháng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tiểu thương và thương nhân tại 3 chợ đầu mối tổ chức tiếp nhận hàng hóa thông qua các chằn vựa, trung bình mỗi ngày đêm tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống; tổ chức kích hoạt Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa và đúng giá cho người dân.

Thành phố phát huy năng lực cung ứng của các kênh phân phối hiện đại và truyền thống gồm 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống, trên 2.000 siêu thị Mini, cửa hàng tiện lợi và hơn 28.000 điểm bán tại các địa phương; gia tăng các giải pháp mua sắm trực tuyến của 17 siêu thị, hệ thống phân phối lớn; đồng thời, tổ chức các điểm bán bổ trợ, đi chợ thay cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, không sử dụng được điện thoại để đặt hàng, mua sắm trực tuyến.

Về hoạt động giao thông vận tải, thành phố yêu cầu tạm ngưng hoạt động vận tải công cộng; tạm ngừng hoạt động dịch vụ xe công nghệ và xe ôm truyền thống. Sở Giao thông vận tải Thành phố phối với Sở Giao thông vận tải các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa được thuận lợi.

Về phòng, chống dịch, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch tổ chức để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian 15 ngày Thành phố thực hiện Chỉ thị số 16. Sở lưu ý tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch theo quy trình 5 bước của thành phố (xác định các mốc dịch tễ; bộ phận điều phối truy vết; triển khai truy vết F1; rà soát và hoàn tất danh sách F1; tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm); thành lập 22 đội truy vết dịch bệnh, mỗi đội từ 10-30 người tùy theo mức nguy cơ của từng địa phương và giao quyền chỉ đạo đội truy vết này cho các địa phương.

Ngành y tế tăng cường năng lực xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân, người lao động có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành chỉ tiêu lấy 5 triệu mẫu toàn thành phố; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhóm có nguy cơ cao và các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung; thẩm định xong và tổ chức cho 43 doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao với 56.000 lao động vừa cách ly, vừa sản xuất.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng chỉ đạo Sở Y tế triển khai Kế hoạch điều trị 10.000 -20.000 ca nhiễm, phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, cấp không triệu chứng (bệnh viện dã chiến), cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình (bệnh viện điều trị COVID-19 ở 4 cửa ngõ) và cấp điều trị bệnh nhân nặng (bệnh viện trung tâm thành phố).

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch; kết nối camera giám sát lắp đặt tại tất cả các khu cách ly tập trung; hệ thống này được kết nối với hệ thống giám sát tập trung của Bộ Thông tin và Truyền thông; triển khai các giải pháp khai báo y tế điện tử, hỗ trợ điều tra dịch tễ bằng mã QR nhằm quản lý thông tin của tất cả người từng đi đến các địa điểm, từ đó hỗ trợ công tác truy vết, điều tra dịch tễ nhanh chóng, chính xác khi phát hiện trường hợp nhiễm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố; giao Công an Thành phố tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm chủ trương của Trung ương và Thành phố trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phóng đề nghị nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch”; đồng thời ủng hộ, cảm thông khi Thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly trên diện rộng để kiểm soát, khống chế dịch bệnh theo Chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 9/7.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố, từ ngày 27/4 đến 18 giờ ngày 6/7, thành phố ghi nhận 7.385 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố, trong đó có 45 bệnh nhân tử vong.

Hiện Thành phố đang điều trị 7.118 bệnh nhân, có 335 bệnh nhân nặng tại 11 bệnh viện, trong đó có 8 trường hợp cần can thiệp ECMO.

(Theo Vietnam+)