Ấm áp nghĩa tình giữa đại dịch COVID-19

Những ngày này, người đang thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Dạy nghề Bảo Lâm không hề cảm thấy bị đơn độc, bởi khắp nơi trên địa bàn huyện Bảo Lâm đâu đâu cũng có những phong trào, việc làm, hành động của cộng đồng hướng sự sẻ chia về nơi đây.

Tặng quà cho cán bộ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

“Trung tâm Dạy nghề Bảo Lâm, nơi đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 cho các công dân huyện Bảo Lâm trở về từ vùng dịch, có quy mô 150 giường bệnh, bắt đầu hoạt động từ ngày 13/7. Hiện tại nơi đây đang tiếp nhận 115 người đến cách ly”, ông Trần Huy Quế, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm, kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lâm, chia sẻ.

Theo ông Quế, cơ sở vật chất của khu cách ly là do huyện Bảo Lâm đầu tư, từ vách ngăn, giường, chăn, ra, gối, nệm đến các trang thiết bị khác như camera, ti vi, máy giặt... Bên cạnh đó, VNPT Bảo Lâm cũng hỗ trợ nơi đây 6 đường truyền Wifi, nhằm phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của người thực hiện việc cách ly. Tại khu cách ly có gần 30 người phục vụ, bao gồm công an, quân đội, nhân viên y tế, lực lượng đoàn viên, thanh niên, các tình nguyện viên... Hàng ngày, những người phục vụ tại đây tùy tình hình thực tế để đảm trách các nhiệm vụ trông coi, bảo vệ, kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe những người đang thực hiện việc cách ly tập trung, cũng như vận chuyển hàng hóa, vật phẩm từ người nhà người cách ly, hoặc từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ rồi đưa vào khu cách ly. “Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu cách ly luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu với sự giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình phòng, chống dịch bệnh, để vừa đảm bảo an toàn cho người cách ly, vừa an toàn cho chính lực lượng làm nhiệm vụ”, ông Quế nói.

Ngay như việc tiếp nhận hàng hóa, vật phẩm vào khu cách ly, Ban Quản lý đã đặt ra quy trình 3 vòng để hạn chế thấp nhất sự tiếp xúc giữa người với người. Ở vòng 1, bảo vệ sẽ nhận hàng hóa, vật phẩm từ người tiếp tế, sau đó vận chuyển vào vòng 2, rồi dùng loa thông báo cho từng người nhận trong khu cách ly lần lượt đến lấy, mang về phòng cách ly. Ngoài ra, để người dân yên tâm cách ly, chấp hành đúng nội quy về phòng, chống dịch bệnh, Ban Quản lý Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lâm còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm mượn cơ sở bếp ăn của Trường Mầm non Ánh Dương làm nơi nấu ăn miễn phí phục vụ những người trong khu cách ly. “Mỗi tuần sẽ có 6 tình nguyện luân phiên nhau nấu cơm phục vụ những suất cơm miễn phí cho người trong khu cách ly”, ông Quế cho biết. Nhờ đó, việc ăn, uống đối với những người đang cách ly tại đây cũng được chăm lo chu đáo. Bữa cơm hàng ngày luôn đầy đủ chất dinh dưỡng, ngon miệng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị P.T.P, người vừa hoàn thành 21 ngày thực hiện việc cách ly, xúc động nói: “Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Ban Quản lý, các cán bộ, nhân viện phục vụ tại khu cách ly đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi trong thời gian cách ly. Tại đây, chúng tôi nhận được những tình cảm ấm áp, chu đáo như những người thân trong gia đình”.

Chia sẻ với những người đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Dạy nghề Bảo Lâm còn có nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện góp công, góp của, từ đó lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm vì cộng đồng. Bà Lê Thị Liên, người đã ủng hộ các nhu yếu phẩm hỗ trợ những người trong khu cách ly y tế tập trung, tâm sự: “Để chiến thắng dịch bệnh COVID-19, cần có sự đồng tâm hiệp lực của mọi tầng lớp nhân dân, sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong lúc khó khăn, sự đoàn kết một lòng chính là điểm tựa vững chắc để Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19”.

Ông Quế cũng thông tin thêm: “Trong ngày 2/8, đã có 7 người được cho về nhà, sau khi đã hoàn thành 21 ngày cách ly. Từ nay cho đến ngày 9/8, sẽ có thêm 29 người thực hiện xong việc cách ly, được trở về với gia đình”.

TRỊNH CHU