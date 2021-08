Bảo Lộc: Trao tặng 250 phần quà cho các giáo viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 6/8, thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, tại Trường Mầm non Bá Thiên (Phường 2), Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tiến hành trao tặng quà hỗ trợ các giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đại diện các trường học nhận quà từ Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc và Trường Mầm non Bá Thiên trao tặng cho các giáo viên, lao động khó khăn

Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã trao tặng 250 phần quà cho các giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là những giáo viên, người lao động hợp đồng đang giảng dạy, làm việc tại các trường THCS, tiểu học, mầm non và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn TP Bảo Lộc đã phải tạm nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 5/2021 đến nay. Mỗi phần quà gồm gạo và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng giá trị 80 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Trường Mần non Bá Thiên và các nhà hảo tâm cùng đóng góp, chia sẻ.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc chủ động mời đại diện các trường học đến nhận quà để về trao tặng cho các giáo viên, người lao động khó khăn.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo động lực góp phần giúp các giáo viên, người lao động khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

HẢI ĐƯỜNG