''Bông hồng thép'' nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Theo Công an Lâm Đồng, điểm qua lực lượng công an ở tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh, chỉ có duy nhất 1 nữ cán bộ chiến sĩ công an là Trung úy Đỗ Minh Nguyệt đã hơn 2 tháng cắm chốt không về nhà.

Trung uý Đỗ Minh Nguyệt đang hướng dẫn, kiểm tra mã QR cho tài xế tại chốt Đạ Kho (Đạ Tẻh)

Có mặt tại chốt kiểm soát dịch xã Đạ Kho (huyện Đạ Tẻh) những ngày đầu tháng 8, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sỹ nơi đây. Cùng với các thành viên khác, Trung úy Đỗ Minh Nguyệt (26 tuổi, Đội Xây dựng phong trào Công an huyện Đạ Tẻh) đã mang tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, căng mình bám chốt làm nhiệm vụ chống Covid-19.

Từ khi chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của huyện thành lập đến nay, đã hơn 2 tháng, Trung úy Nguyệt chưa về nhà. Cô cho biết: “Tổ chúng tôi có 6 người, luân phiên trực theo ca để kiểm soát lượng người và phương tiện đi vào huyện Đạ Tẻh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực khai báo y tế, hỗ trợ người dân khai báo y tế, xác minh lịch trình của người đến địa phương…”.

Trung úy Đỗ Minh Nguyệt còn độc thân, ở cùng nhà cha mẹ tại Thôn 1, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân, năm 2018, cô công tác tại Đội Công tác Hành chính Công an TP Đà Lạt. Sau đó, cô học liên thông tốt nghiệp Trường Đại học An ninh Nhân năm 2020, rồi về công tác tại Đội Xây dựng phong trào của Công an huyện Đạ Tẻh, phụ trách mảng chính trị tư tưởng của đội, công tác phối hợp liên ngành, liên tịch, dân vận…

Khi có dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn huyện, Trung úy Nguyệt đã nhận nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 xã Đạ Kho từ ngày 3/6 đến nay. Do chốt nằm ở trên tỉnh lộ 721, tuyến huyết mạch nối 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng cũng là cung đường vận chuyển giao thông giữa TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai với Lâm Đồng, Bình Phước nên hàng ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông. Có mặt tại đây, chúng tôi mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả của lực lượng tham gia kiểm soát dịch.

Từ ngày chính thức đi vào hoạt động, ngày 3/6 đến nay, cùng với các lực lượng khác như y tế, quân sự, thanh niên, lực lượng công an huyện Đạ Tẻh ngày đêm bám chốt thực hiện tốt hoạt động kiểm soát dịch. Trung bình mỗi ngày kiểm soát hàng trăm phương tiện, vào thời gian cao điểm lên đến khoảng hàng ngàn phương tiện/ngày. Đến nay, chốt đã tổ chức làm tờ khai y tế cho hàng trăm ngàn lượt người, phát hiện 6 vụ vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 và 2 vụ tàng trữ ma tuý trái phép, buộc quay đầu hàng ngàn trường hợp mô tô, xe máy không có lý do chính đáng từ các hướng đi vào địa bàn huyện Đạ Tẻh, phát hiện nhiều trường hợp F1, F2 đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ một chút trở ngại trong việc sinh hoạt ở chốt, Trung úy Nguyệt và các cán bộ nữ khác thường ngủ võng, nên giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn vì tiếng ồn của xe cộ qua lại và muỗi đốt. Tính ra thì đã 4 tháng nay, Trung úy Nguyệt chưa về nhà, vì trước đó cô tham gia chiến dịch làm thẻ căn cước công dân 2 tháng và khi có lệnh là tăng cường ở chốt luôn.

Vì văn bản luôn thay đổi, cập nhật liên tục, nhiều trường hợp buộc quay đầu xe đã tỏ thái độ khó chịu, thậm chí có lời lẽ nặng nề, nhưng Trung úy Nguyệt và các đồng đội vẫn ôn tồn, kiên quyết thực hiện đúng quy định. Trung úy Nguyệt chia sẻ: “Áp lực công việc cao, nhưng được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo đơn vị nên tôi cũng như các đồng chí tại chốt đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống an bình cho người dân”.

AN NHIÊN - LÊ TIẾN