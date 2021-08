​Chấn chỉnh tình trạng thông tin không chính xác về phòng, chống dịch

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục, dành vị trí dễ tiếp cận và thể hiện nội dung thông tin sinh động về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3082/BTTTT-CBC gửi các Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí; tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội về việc tăng cường hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trên mạng tuyên truyền sinh động về thông điệp 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế) bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn hóa vùng miền; cập nhật các hướng dẫn, quy định của ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn, kêu gọi người dân xây dựng các hành vi, thói quen, kỹ năng mới phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị tập trung về các nội dung liên quan đến việc tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội; tuân thủ hướng dẫn, cập nhật các quy định về cách ly y tế các trường hợp F0, F1...; hướng dẫn thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19 và lợi ích của việc tiêm chủng; hướng dẫn, cảnh báo các hành vi, thói quen, kỹ năng an toàn và mất an toàn bằng nhiều hình thức sinh động, dễ hiểu, dễ lan tỏa, dễ áp dụng để mỗi người, mỗi gia đình hiểu biết thực sự đầy đủ về các biện pháp tự bảo vệ an toàn trong mùa dịch, trong vùng có dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội cần cập nhật thông tin liên tục, kịp thời, chính xác từ nguồn tin chính thống của Bộ Y tế, ngành y tế, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn; chấn chỉnh tình trạng thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng, không rõ nguồn gốc, đăng tải những hình ảnh, nội dung không phù hợp, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.

Các đơn vị chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện, không gian truyền thông.

Các đơn vị tăng cường thông tin truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh; nhân rộng cách làm hay, mô hình phòng, chống hiệu quả; đặc biệt phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đấu chống dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trên mạng đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, tránh dập khuôn; sáng tạo các thông điệp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp cận; tăng thời lượng, số lượng các tin, bài hướng dẫn, phổ biến kiến thức về bảo vệ sức khỏe; tổ chức các chương trình tọa đàm tư vấn về y tế, phỏng vấn chuyên gia y tế... phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng cụ thể.

Các Đài Phát thanh, Truyền hình tăng cường tần suất phát sóng các chương trình, chuyên mục giáo dục, phổ biến kiến thức bảo vệ sức khỏe tối thiểu 3 lần/ngày, lựa chọn phát sóng vào khung giờ, thời điểm có nhiều người nghe, người xem; đẩy mạnh sản xuất các chương trình giải trí, thông qua đó lồng ghép tuyên truyền về thông điệp 5K, hướng dẫn, tư vấn sức khỏe cho người dân...

Các cơ quan báo chí in và điện tử cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục, dành vị trí dễ tiếp cận và thể hiện nội dung thông tin sinh động, đa chiều, sáng tạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống thông tin cơ sở triển khai thực hiện việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, địa phương và định hướng nêu trên, trong đó, tập trung chỉ đạo truyền thông cơ sở tiếp tục phát huy, có hình thức phù hợp, sinh động hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sâu rộng đến người dân.

Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trên mạng chủ động rà quét thông tin trên không gian mạng, chia sẻ, lan tỏa những thông tin truyền cảm hứng, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các thông tin xấu, bịa đặt, thông tin giả mạo, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(Theo vietnam+)