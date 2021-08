Công an huyện Di Linh chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Ngay sau khi bùng phát dịch lần thứ 4, cùng với các lực lượng chức năng trong huyện, Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng huy động tối đa nhân lực, vật lực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; trong đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành ngăn chặn dịch Covid-19. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến cơ sở đã sát cánh với đội ngũ y tế thường trực tại vị trí tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Công an xã Đinh Trang Hòa phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp thăm, hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Di Linh đã chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Công an huyện. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Công an huyện được thành lập là bước đi đầu tiên nhằm tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện những biện pháp hiệu quả nhằm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng phương án ứng phó với những vấn đề trước mắt, cũng như lâu dài, mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Công an huyện Di Linh đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả tất cả các nội dung có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ngoài việc phân công cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly tập trung, khu lưu trú cho tài xế phụ xe, Công an huyện Di Linh còn chủ động duy trì 100% quân số trực, 100% cán bộ, chiến sỹ Công an huyện viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh việc phối hợp với các ngành chủ động tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện triển khai các nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh, Công an huyện Di Linh đã duy trì tốt an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 có hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, phản bác các luận điệu phản động của các đối tượng xấu về dịch bệnh.

Đặc biệt, Công an huyện Di Linh còn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ngay trong nội bộ. Từ khi có dịch đến nay, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống dịch, góp phần quan trọng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh huyện, được Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đánh giá là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng chống dịch.

Ngoài các hoạt động trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an huyện còn làm tốt các mặt công tác dân vận, công an các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể cùng cấp vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm đóng góp vật chất, các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Công an huyện Di Linh đã và đang thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân.

TIẾN DŨNG – VĂN TUẤN