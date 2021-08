Đà Lạt: Nỗ lực khôi phục kinh tế, quan tâm an sinh xã hội

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, nhưng với sự quyết liệt và triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã nên kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển ổn định.

Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt chung tay hỗ trợ nông sản chuyển đến các vùng dịch

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố luôn được đảm bảo. Chương trình nông nghiệp chất lượng cao tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý rừng, an toàn vệ sinh thực phẩm được các cấp chính quyền thực hiện có hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong thủ tục hành chính giải quyết về đất đai, cấp phép xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, Nhân dân Đà Lạt gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về 5K của Bộ Y tế, đồng hành cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ người khó khăn do ảnh hưởng của dịch, thể hiện tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp vốn có của người Đà Lạt.

Dư luận đánh giá cao việc MTTQ các cấp ra lời kêu gọi, tổ chức thực hiện phong trào vận động Nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Lý (Phường 2, thành phố Đà Lạt) chia sẻ: “Chúng tôi hàng ngày đi bán hàng lưu động ngoài phố, nay dịch COVID-19 đến đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống sinh hoạt gia đình tôi. Nhờ có MTTQ thành phố và Phường 2 quan tâm, chúng tôi được hỗ trợ tiền cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu để sinh hoạt qua những ngày khó khăn này”. Còn bà Nguyễn Thị Nhài (188 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP Đà Lạt) cho hay: “Tôi là mẹ đơn thân hiện nuôi 2 con nhỏ đang đi học, làm nghề dọn phòng khách sạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tôi không còn việc làm, không có thu nhập, lại phải đi thuê nhà trọ ở nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nay được phường và MTTQ thành phố, các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ tiền, gạo, dầu ăn, mì gói..., tôi rất xúc động và cảm ơn nhiều lắm. Mong Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ, quan tâm đến các chị em lao động mất việc như chúng tôi để có thêm công việc trong đại dịch này”.

Do ảnh hưởng nặng nề kéo dài của dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, kéo theo việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch bị ngưng trệ, các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hóa bị hạn chế, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, công tác trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, trật tự xã hội, tệ nạn ma túy… còn diễn ra và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ tình hình trên, các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Lạt cũng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền thành phố phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có những giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục có biện pháp quyết liệt trong điều hành quản lý để khôi phục kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố lên mức ổn định và cao hơn. Đề nghị các cấp chính quyền có nhiều giải pháp sáng tạo trong thực hiện các giải pháp an sinh xã hội, kết nối, tiêu thụ sản phẩm, chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ kinh doanh sản xuất được vay vốn, phát triển sản xuất. Tập trung đầu tư, chỉnh trang đô thị, giữ gìn mỹ quan, môi trường hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt cho biết: MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên, hệ thống chính trị từ cơ sở đến khu dân cư trong 6 tháng đầu năm đã tích cực phối hợp, vận động và trao tặng hàng ngàn phần quà đến hội viên, đoàn viên, cán bộ hội cơ sở, gia đình chính sách, người có công cách mạng, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người có hoàn cảnh neo đơn… với trị giá hàng tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ 2.139 phần quà cho các trường hợp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố với trị giá gần 900 triệu đồng. Hiện nay MTTQ thành phố đang tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19 và đồng hành cùng chính quyền thực hiện các giải pháp quyết liệt, nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu kép trong năm 2021 vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỆT THU