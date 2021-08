Đạ Tẻh: 124 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

(LĐ online) - Sáng 6/8, 124 thí sinh sinh tại điểm thi Trường THPT Đạ Tẻh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây là điểm thi có đông thí sinh dự thi nhất đợt này.

Từ ngoài cổng Trường THPT Đạ Tẻh, đội hình tình nguyện viên đã tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay cho tất cả thí sinh

Trong bối cảnh kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, các ngành chức năng tại địa phương đã thực hiện rất chặt chẽ, chu đáo, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 ở điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hội đồng thi Trường THPT Đạ Tẻh có 128 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 4/5 thí sinh tại tỉnh Đắk Nông không tham dự. Do đó, còn 124 thí sinh tham gia dự thi; trong đó, thí sinh huyện Đạ Tẻh có 122 em, 1 thí sinh huyện Đạ Huoai, 1 thí sinh tự do đến tỉnh Đắk Nông, được sắp xếp vào 7 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT huyện Đạ Tẻh cho thấy, ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã đến điểm thi, một số khác được cha mẹ tận tình đưa đón, sau đó nhanh chóng tản ra hoặc đi về, tránh tụ tập đồng người.

Từ ngoài cổng Trường THPT Đạ Tẻh, đội hình tình nguyện viên do Huyện Đoàn Đạ Tẻh tổ chức cùng lực lượng Công an đã tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay cho tất cả thí sinh, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ, tất cả mọi người đều bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại điểm thi.

Thí sinh được yêu cầu đứng hai hàng và giữ khoảng cách trước khi được giám thị gọi tên vào phòng thi

Trước đó, điểm thi Trường THPT huyện Đạ Tẻh đã được phun thuốc khử trùng rất kỹ càng, đảm bảo an toàn phòng dịch. Nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thi thông thoáng, sắp xếp hướng dẫn thí sinh vào làm thủ tục dự thi đúng theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện ĐạTẻh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã được chuẩn bị khá kỹ càng, chu đáo. Mọi công tác đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn phòng chống dịch luôn được đảm bảo.

Để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Huyện Đoàn Đạ Tẻh, Công an huyện thành lập đội hình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh và điểm thi vòng ngoài về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự điểm thi.

HOÀNG SA