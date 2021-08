Đạ Tẻh: Chủ động khu điều trị các bệnh nhân F0 theo mô hình tháp 3 tầng

(LĐ online) - Ngày 7/8, UBND huyện Đạ Tẻh đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh khám sàng lọc tiêm Covid-19 cho các đối tượng thương binh, bệnh binh và người trên 65 tuổi

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, UBND huyện Đạ Tẻh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch; nắm chắc, theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, an ninh, an toàn của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chủ động, linh hoạt, sáng tạo xử lý đảm bảo kịp thời và thực sự hiệu quả hoặc đề xuất các giải pháp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với Trung tâm Y tế cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo huyện khu điều trị các bệnh nhân F0 theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế; đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc... cho công tác theo dõi, chăm sóc bệnh nhân; có phương án huy động, bố trí, sắp xếp nhân lực có chuyên môn y khoa và các đối tượng khác tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, duy trì công tác giám sát, phát hiện các đối tượng nguy cơ để tham mưu phương án xử lý kịp thời theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và tham mưu kịp thời cho UBND huyện phê duyệt đối tượng ưu tiên tiêm phù hợp với địa phương và yêu cầu phòng chống dịch.

Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đông người phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả theo quy định, đặc biệt là giải pháp “3 tại chỗ”; đảm bảo việc cung ứng hàng hóa kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân và ổn định giá cả thị trường.

Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Y tế thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của huyện; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp xã để bảo đảm tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả; kịp thời tham mưu UBND huyện ra quyết định khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống dịch; nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và vi phạm theo quy định.

UBND các xã, thị trấn, UBND huyện tăng cường huy động và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở, tổ Covid cộng đồng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư; tiếp tục công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác phòng chống dịch để người dân tự giác chấp hành, hợp tác khai báo, thông tin khi có người từ vùng dịch trở về địa phương; tuyệt đối không buông lỏng quản lý, thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà và tham mưu cách ly tập trung những trường hợp đến, về từ vùng dịch theo quy định, không có ngoại lệ.

UBND huyện Đạ Tẻh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, nắm chắc những hộ nghèo, người dân gặp khó khăn, thiếu thốn để vận động Nhân dân trong thôn (xóm, tổ dân phố) đó tham gia giúp đỡ, hỗ trợ; trường hợp cần thiết thì báo cáo đề xuất UBND huyện để được giải quyết kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống, an ninh, an toàn cho người dân; tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Nhân dân an toàn trên địa bàn.

THÂN THU HIỀN