Hội Văn học Nghệ thuật: Vận động đóng góp Quỹ ''Nghĩa tình văn nghệ sĩ''

Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng vừa phát động đóng góp Quỹ “Nghĩa tình văn nghệ sĩ” đến các hội viên và nhà tài trợ. Theo đó, Hội vận động mỗi hội viên, các tổ chức, cá nhân yêu văn học nghệ thuật tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ bằng tinh thần tự nguyện, tùy tâm.

Từ nguồn quỹ, Ban Thường vụ Hội sẽ dùng vào việc hỗ trợ hội viên gặp khó khăn do dịch bệnh, đau ốm, do hoàn cảnh gặp phải hoạn nạn đột xuất. Thời gian ủng hộ Quỹ từ 6/8/2021 - 31/1/2022. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hà Hữu Nết - Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng cho biết: Hiện nay, đội ngũ văn nghệ sĩ của Lâm Đồng gồm 271 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội chuyên ngành và địa phương. Các hội viên làm nhiều nghề khác nhau, phần lớn tuổi đã cao, không ít người có cuộc sống khó khăn, nhưng vẫn say mê sáng tác.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, nhiều văn nghệ sĩ vốn khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Quỹ “Nghĩa tình văn nghệ sĩ” ra đời thể hiện tinh thần sẻ chia, đùm bọc của anh em văn nghệ sĩ, để kịp thời thăm hỏi, động viên lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Vật chất không nhiều, nhưng là sự quan tâm, gắn bó, là nghĩa, là tình của những người có chung niềm đam mê sáng tạo văn học nghệ thuật dành cho nhau.

QUỲNH UYỂN