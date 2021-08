Lạc Dương chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 khởi phát trên địa bàn

(LĐ online) - Trước thông tin về huyện Lạc Dương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên bản đồ dịch tễ Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng theo thống kê của Sở Y tế về tiêu chí ca bệnh tính theo địa phương trong sáng nay, UBND huyện Lạc Dương đã có thông báo cung cấp thông tin về trường hợp này.

Các thôn, tổ dân phố thành lập tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” với mục tiêu bảo vệ khu dân cư, thôn, tổ dân phố an toàn không có dịch Covid-19

Cụ thể, sáng 18/8, tỉnh Lâm Đồng chính thức ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới (ca thứ 201 - 206). Theo số liệu thống kê của Sở Y tế về tiêu chí ca bệnh tính theo địa phương thì đến 07 giờ 00 có 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã ghi nhận có ca nhiễm Covid-19, theo đó huyện Lạc Dương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên bản đồ Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết, trường hợp ca nhiễm Covid-19 được Sở Y tế thống kê cho huyện là ông N.G.B (mã số bệnh nhân 283583, 19 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lạc Dương). Ngày 27/7, ông N.G.B từ tỉnh Bình Dương về Lâm Đồng, khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại đèo Chuối (huyện Đạ Huoai) thì được hướng dẫn làm thủ tục cách ly y tế theo quy định. Sau đó, ông N.G.B được đưa thẳng từ chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại đèo Chuối về ký túc xá sinh viên Đà Lạt (đường Nguyễn Hoàng, Phường 7, TP Đà Lạt) để cách ly y tế theo quy định từ ngày 27/7đến nay. Đến ngày 16/8, ông N.G.B có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại khu cách ly ở ký túc xá sinh viên Đà Lạt, không phải ca nhiễm trong cộng đồng, không phải ca nhiễm phát hiện tại huyện Lạc Dương. Vì bệnh nhân có địa chỉ thường trú ở huyện Lạc Dương nên Sở Y tế Lâm Đồng đã thống kê ca bệnh này ghi nhận cho địa bàn huyện Lạc Dương vào ngày 18/8.

Như vậy, đến thời điểm này, tại huyện Lạc Dương chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào khởi phát trên địa bàn huyện, về cơ bản thì vẫn được coi là “vùng xanh”.

Để tiếp tục giữ vững “vùng xanh”, huyện Lạc Dương đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện”; các thôn, tổ dân phố, các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”; hướng đến khu dân cư an toàn; thôn, tổ dân phố an toàn; xã, thị trấn an toàn, huyện an toàn không có dịch Covid-19.

T. HƯƠNG