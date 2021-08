Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú trọng thực hiện an sinh xã hội

Góp phần chung vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, có vai trò đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngoài nhiệm vụ chính trị quan trọng thì công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19 được đặc biệt quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm dịch

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các nội dung nổi bật là MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh chú trọng tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của tỉnh Đảng bộ; tăng cường tuyên truyền quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Luật bầu cử; phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

MTTQ các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng kịch bản chủ động phòng, chống và ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, kết quả, từ ngày 27/5/2021 đến cuối tháng 7/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận quỹ được hơn 70,3 tỷ đồng, do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời đề xuất Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với UBND tỉnh trích Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 3 tỷ đồng chuyển hỗ trợ Nhân dân tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 1 tỷ đồng và lực lượng tuyến đầu chống dịch của Bộ Y tế 1 tỷ đồng; trích 1,2 tỷ đồng để tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội được MTTQ và các đoàn thể thực hiện rất tốt. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã tổ chức vận động, thăm hỏi, tặng quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng, với tổng số 57.869 suất quà, trị giá trên 25,8 tỷ đồng. Tiếp tục tiếp nhận và giải ngân Quỹ Cứu trợ tỉnh với số tiền 9,4 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, hỏa hoạn gây ra và khắc phục khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và 2 huyện trong tỉnh (Đơn Dương, Lạc Dương) khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Cụ thể: hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1,2 tỷ đồng; Quảng Nam 1 tỷ đồng; Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng; Quảng Trị 500 triệu đồng; Quảng Bình 1 tỷ đồng; huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng 500 triệu đồng...

Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, qua phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị, đề xuất HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết một số nội dung như: Tiếp tục đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng các đô thị và quy hoạch vùng huyện để ổn định khung pháp lý cho các hoạt động quản lý và đầu tư; cần tiếp tục tổ chức công khai và lấy ý kiến tham gia rộng rãi của người dân tại các đô thị đối với việc đầu tư xây dựng các công trình tại khu trung tâm hoặc tại các khu vực “nhạy cảm” để lắng nghe và tạo sự đồng thuận xã hội. Để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho hợp tác xã do dịch bệnh COVID-19 gây ra, đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan quan tâm thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp đã được Trung ương và địa phương ban hành; đồng thời, mở rộng nhóm ưu tiên được tiêm chủng phòng dịch COVID-19, nhất là các nhóm có tầm ảnh hưởng, liên quan nhiều đến đời sống của người dân. Đồng thời, xem xét, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thông báo, rà soát và tập hợp hồ sơ đối với người tham gia kháng chiến nghi nhiễm chất độc hóa học để giám định theo quy định của Nhà nước; từ đó, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo, ban hành các văn bản giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng được cụ thể, đầy đủ, phù hợp, nhằm tạo được tính công bằng, đồng thuận cao...

NGUYỆT THU