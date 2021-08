Người dân đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

(LĐ online) - Thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp đại dịch Covid-19, người dân trên địa bàn huyện Đức Trọng đã chủ động đóng góp nguồn lực để động viên tinh thần, chia sẻ với những vất vả của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Người dân trên địa bàn ủng hộ nông sản, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện có 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện lập tại các cửa ngõ ra, vào huyện, trực 24/24 kiểm soát người, phương tiện ra vào nhằm chủ động phòng dịch. Ngoài ra, kể từ khi xã Hiệp Thạnh thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, cùng với 7 chốt kiểm soát do Ban Chỉ đạo phòng chống kiểm dịch của xã lập, huyện cũng thành lập 2 chốt kiểm soát trên địa bàn xã để kiểm soát đi lại giữa xã Hiệp Thạnh với các địa phương khác. Cùng với lực lượng thực hiện nhiệm vụ, người dân ý thức cao và cùng chung tay với lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Khi Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các ban ngành chức năng của huyện và xã Hiệp Thạnh tổ chức khảo sát địa điểm để bố trí các chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện tại xã, biết tin, 4 gia đình ở xã Hiệp Thạnh đã không chút ngần ngại, đồng lòng sẻ chia cùng lực lượng chức năng trong cuộc chiến với dịch bệnh, chủ động cho mượn nhà ở và phục vụ sinh hoạt cho lực lượng tham gia chốt phòng chống dịch. Đó là các gia đình: Ông Phan Văn Thành (thôn Phú Thạnh), ông Nguyễn Thanh Thái (thôn Bắc Hội), ông Tạ Đình Lân (thôn Fi Nôm). Cùng đó, gia đình bà Vũ Thị Huệ sinh (thôn Phú Thạnh) còn tình nguyện phục vụ nấu đồ ăn khuya cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Ông Phan Văn Thành (thôn Phú Thạnh) nói: “Thực ra thì tôi cũng không có suy nghĩ gì to tát cả, chỉ là thấy anh em trực ở chốt khó khăn, bất tiện đủ thứ, nhất là đêm hôm, mà nhà tôi thì lại ở ngay chốt, lại không dùng tới nên tôi cho các anh em mượn nhà trong suốt thời gian dựng chốt tại đây”. Bà Vũ Thị Huệ cũng chia sẻ: “Thấy anh em thức đêm thức hôm cực khổ nên từ lúc các anh em trực chốt tại đây, tôi quyết định nấu chút đồ ăn khuya cho mọi người thôi, chứ cũng không có gì. Các anh em nơi tuyến đầu chống dịch đã vất vả nhiều, người dân chúng tôi có đỡ đần được chút nào thì hay chút đó thôi”.

Thiếu tá Phạm Trung Lập – Trưởng các chốt do Công an huyện lập trên địa bàn xã Hiệp Thạnh cho hay, thời gian qua, các anh em trực tại chốt đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tấm lòng của người dân trên địa bàn. Người thì cho mượn nhà, người thì nấu đồ ăn khuya, chị em phụ nữ của xã thì lo từng bữa ăn; rồi nhiều người dân đi qua đây thì ghé vào gửi ít trái cây, nước uống. “Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng đó. Công an huyện Đức Trọng đang đề nghị UBND huyện khen thưởng cho các gia đình đã tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19” - Thiếu tá Phạm Trung Lập cho biết thêm.

Ngoài ra, trong suốt thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện Đức Trọng còn tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... để giúp đỡ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, cũng như dành những phần quà cho người nghèo, người lao động tự do vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

NHẬT MINH