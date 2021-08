Sáng 18/8: Có 620 bệnh nhân nặng và nguy kịch; thông tin 10 trẻ ở Đội Cấn (Hà Nội) mắc COVID-19 là giả

Đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 293.301 ca mắc COVID-19, trong đó 111.308 đã khỏi. Hiện có 620 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị. Đại diện Quận Ba Đình (Hà Nội ) cho biết thông tin 10 trẻ ở Đội Cấn mắc COVID-19 là giả.

Hiện có 620 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đang điều trị

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 293.301 ca nhiễm, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.983 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 289.276 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 06/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (156.386), Bình Dương (49.833), Long An (15.579), Đồng Nai (14.502), Bắc Giang (5.795).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- Có 4.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/8 nâng tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi: 111.308 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 600 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 17/8 là 6.472 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 167.734 xét nghiệm cho 644.262 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 8.466.817 mẫu cho 24.442.316 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 15.271.562 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.869.728 liều, tiêm mũi 2 là 1.401.834 liều.

Thông tin trên mạng xã hội về 10 trẻ em ở phố Đội Cấn mắc COVID-19 là thông tin sai sự thật

Đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin trên mạng xã hội về 10 trẻ em ở phố Đội Cấn mắc COVID-19 là thông tin sai sự thật.

Trên mạng xã hội đang xuất hiện thông tin: "Ngõ 68 Đội Cấn có F0 bị phong toả, nhưng khu dân cư vẫn cho trẻ em ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 trẻ từ 2 - 10 tuổi bị F0. Phố Đội Cấn đang bị phong toả", đi kèm với hình ảnh xe cứu thương và số đông người mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19.

Trước sự việc này, chiều 17/8, đại diện quận Ba Đình khẳng định: Nội dung trên mạng là không đúng sự thật. Ngõ 68 Đội Cấn không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các hộ gia đình trong ngõ. Từ khi ngõ có ca F0 và bị phong toả, trong ngõ 68 có 3 cháu bé dưới 10 tuổi hiện là F0, chứ không phải hơn 10 cháu. Bên trong khu vực phong toả không hề có việc tụ tập đông người.

Long An chuẩn bị trang thiết bị y tế cho kịch bản có 30.000 ca mắc COVID-19

Tỉnh Long An đang tiến hành xét nghiệm trên diện rộng tại 4 địa phương có nguy cơ cao và rất cao là Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức và thành phố Tân An. Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Long An đang chuẩn bị trang thiết bị y tế cho kịch bản có 30.000 ca mắc COVID-19.

Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 Vĩnh Long đi vào hoạt động

Chiều tối 17/8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, thuộc Bộ Y tế, đặt tại tỉnh Vĩnh Long, chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 nặng. Trung tâm được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở khu 4 tầng cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long với quy mô 200 giường để điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang.

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 là tuyến cuối trong "bậc thang" điều trị ca mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long và các địa phương lân cận; có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh nặng, nguy kịch, góp phần giảm số ca tử vong.

Ngoài ra, Trung tâm có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh trong khu vực được phân công.

Đến chiều 17/8, Trung tâm đã hoàn thành cơ sở vật chất cho giai đoạn 1 với 60 giường hồi sức. Trung tâm được trang bị 30 máy thở chức năng cao, 70 máy thở oxy dòng cao (HFNC), hệ thống oxy nén trên 5 tấn. Trung tâm đang triển khai lắp đặt hệ thống oxy nén 10 tấn đảm bảo đủ cho kỹ thuật cao nhất trong công tác hồi sức bệnh nhân COVID-19.

Ngay trong tối 17/8, Trung tâm đã tiếp nhận điều trị 40 bệnh nhân COVID-19 nặng. Theo kế hoạch, Trung tâm dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 vào ngày 30/8 với quy mô 200 giường bệnh.

