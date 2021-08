Đến sáng 19/8, Việt Nam đã chữa khỏi 115.059 bệnh nhân COVID-19, trong số các ca đang điều trị có 670 ca nặng và nguy kịch. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Bắc Giang.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 301.957 ca nhiễm, đứng thứ 73/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.071 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 297.920 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 06/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (160.117), Bình Dương (52.346), Long An (16.007), Đồng Nai (14.945), Bắc Giang (5.795).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- Có 3.751 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 115.059 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 654 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18/8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 210.030 xét nghiệm cho 676.379 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 8.676.847 mẫu cho 25.118.695 lượt người.

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 17/8 có 395.979 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 15.518.869 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.032.444 liều, tiêm mũi 2 là 1.486.425 liều.

Đến hết ngày 18/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 209.629.565 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.399.288 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 187.884.885 người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 640.181 ca tử vong trong tổng số 37.909.829 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 432.834 ca tử vong trong số 32.295.224 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 570.718 ca tử vong trong số 20.417.204 bệnh nhân. Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 599 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 311 người và Bosnia-Herzegovina với 296 người/100.000 dân.

Bắc Giang ghi nhận ca COVID-19 mới sau 1 tháng

Tối 18/8, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là anh L. (25 tuổi), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang.

Để khoanh vùng kiểm soát nguồn lây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang đã quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực ngõ 14, đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi và phun khử khuẩn khu vực này.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với F0 nói trên.

Cho đến nay, Bắc Giang ghi nhận 5.780 ca F0, hiện còn 7 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 1 bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Bên cạnh đó còn 1.070 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Bắc Ninh thêm 8 ca mắc COVID-19

Tỉnh Bắc Ninh vừa tiếp tục ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới trong đó, tập trung chủ yếu tại huyện Lương Tài với 7 ca gồm: Thôn Tân Dân, thị trấn Thứa (2 ca); thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kênh (1 ca); thôn Ngọc Trì, xã Bình Định (1 ca); thôn Thái Trì, xã Lâm Thao (1 ca); thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa (1 ca) và thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương (1 ca).

Huyện Gia Bình ghi nhận 1 ca tại thôn Đìa, xã Bình Dương.

Tính đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.790 ca mắc COVID-19

TP HCM dự báo có 182.408 ca F0 cách ly tại nhà trong tháng tới, cần 182.408 túi thuốc

Sở Y tế TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP HCM về việc cung ứng thuốc cho người mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định (F0 cách ly tại nhà).

Tờ trình của Sở Y tế cho rằng số ca F0 hiện tại và dự kiến trong một tháng tới là 182.408 ca, tương ứng cần 182.408 túi thuốc (mỗi túi gồm 4 thuốc với số lượng đủ dùng cho 7 ngày); ước tính kinh phí mua gần 54 tỉ đồng (295.246 đồng/túi thuốc).

Theo Sở Y tế TP HCM, do khả năng cung cấp của nhà phân phối không thể đáp ứng cùng một lúc với số lượng lớn, do đó dự kiến nhà phân phối sẽ cung cấp cơ số thuốc theo từng đợt.

Cụ thể đợt 1 giao ngay 30.000 túi thuốc; đợt 2 giao 50.000 túi thuốc và đợt 3 giao 50.000 túi thuốc cho đến khi đủ nhu cầu thực tế của các đơn vị để cung cấp cho F0 cách ly tại nhà.

Bình Dương sẵn sàng phương án chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà

Tối 18/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, cho biết trong ngày 18/8, tỉnh ghi nhận 2.513 ca mắc COVID-19 mới.

Trong số ca mắc mới có đến 58,2% được phát hiện qua sàng lọc từ cộng đồng. Trong đó, thị xã Bến Cát ghi nhận 998 trường hợp F0 trong cộng đồng và 101 ca trong khu phong tỏa. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 52.346 ca mắc COVID-19.

Tỉnh đang phân ra các khu vực gồm: Khu vực có nguy cơ rất cao (ổ dịch trong vùng đỏ), khu vực có nguy cơ cao (vùng vàng), khu vực có nguy cơ thấp (vùng xanh) để đẩy mạnh lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, tình huống qua sàng lọc phát hiện địa bàn còn nhiều F0; tỉnh chuẩn bị phương án cho các cấp, ngành trong tỉnh thành lập tổ phản ứng nhanh điều phối việc theo dõi điều trị F0 tại nhà, thực hiện chuyển viện khi có triệu chứng diễn biến vừa, nặng. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng xe chuyển thương, bình oxy, cán bộ y tế cắm chốt theo từng phường, xã, khu vực.

Để đảm bảo cho F0 tự theo dõi sức khỏe tại nhà và báo cho cán bộ y tế hàng ngày, ngành phải có hướng dẫn F0 tự dùng một số thuốc thông thường để điều trị triệu chứng, điều trị ban đầu. Chuẩn bị sẵn túi an sinh (gồm thuốc Multivitamin, vitamin C, thuốc kháng đông, kháng viêm, kháng virus…) để cấp phát miễn phí cho người F0 tự chăm sóc sức khỏe tại nhà.

(Theo suckhoedoisong.vn)