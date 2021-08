Tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly

(LĐ online) - Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Kinh tế (10/8/1956 - 10/8/2021) và 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), sáng 2/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và tặng quà là các nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, sữa, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn… cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế bàn giao nhu yếu phẩm tặng khu cách ly

Số nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Kinh tế tự nguyện đóng góp và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Đây là hành động đẹp, hoạt động có ý nghĩa, chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4, đầu tháng 5/2021, Công an Lâm Đồng đã kích hoạt khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh và tiến hành tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung cho các trường hợp là F1.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức cách ly cho 350 trường hợp F1 và đã có 281 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, hiện còn 69 trường hợp đang thực hiện cách ly.

Nữ cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế tặng sữa cho cháu bé cùng mẹ vào cách ly tập trung

Tất cả các trường hợp hoàn thành cách ly; trong đó, có nhiều người già, trẻ em và phụ nữ có thai đều có sức khỏe tốt, nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV2.

Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly, lực lượng công an còn trực tiếp đảm nhận các phần việc như tiếp nhận các F1, tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, cung cấp đều đặn các bữa ăn cho những người phải cách ly. Hầu hết cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu cách ly thường trực bám cơ quan, nhiều tháng nay không về nhà.

Để động viên cán bộ, chiến sỹ làm việc tại khu cách ly và Nhân dân đang thực hiện cách ly, Công an Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên, tặng các nhu yếu phẩm để lực lượng làm nhiệm vụ yên tâm công tác, người dân yên tâm cách ly để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng động.

Được biết, ngoài khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an Lâm Đồng đang tổ chức cách ly tập trung cho 42 trường hợp tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động cơ sở 2 đóng tại TP Bảo Lộc.

ĐỨC HUY