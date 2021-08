Những góc học tập sơ sài, vốn không được nhiều phụ huynh quan tâm của học sinh người Mạ nay được thay thế bằng bàn ghế, đèn học đầy đủ. Đó là một trong những phần việc mà mô hình dân vận khéo “Thắp sáng ước mơ học sinh dân tộc thiểu số” (DTTS) của Tổ công tác dân vận thôn Đạ Nhar (xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Tổ công tác dân vận thôn Đạ Nhar phối hợp tặng xe đạp cho học sinh DTTS khó khăn có điều kiện đến trường

Thôn Đạ Nhar có 320 hộ /1.270 khẩu, là thôn duy nhất của xã Quốc Oai có đông đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên sinh sống. Chị Ka Dụ - Trưởng thôn Đạ Nhar chia sẻ, trước đây, học sinh trong thôn đi học theo mùa... điều. “Nghĩa là tới mùa điều thì học sinh nghỉ học nhiều, bố mẹ cho con đi nhặt hạt, không quan trọng hôm đó có buổi học hay không. Phụ huynh lơ là việc học của con, một phần vì điều kiện kinh tế khó khăn. Phần còn lại là vì bản thân họ cũng không biết chữ nên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học” - chị nói.

Bây giờ thì khác rồi. Có học sinh nào bỏ học là thầy cô báo cho thôn, Tổ công tác dân vận và xã có mặt ngay để vận động học sinh và phụ huynh cho con trở lại lớp. Nhờ vậy mà số học sinh thôn Đạ Nhar bỏ học, bỏ tiết giảm nhiều so với trước. Học sinh DTTS cũng mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp, địa phương tổ chức. Sự quan tâm của gia đình và ý thức của bản thân học sinh cũng đã tiến bộ hơn nhiều.

Tháng 9/2015, với sự phối hợp của Công an huyện Đạ Tẻh, Tổ công tác dân vận thôn Đạ Nhar được thành lập gồm 17 thành viên. Tổ có chức năng tuyên truyền, vận động, chăm lo công tác giáo dục cho học sinh vùng đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên trong thôn với mô hình “Đèn bàn thắp sáng ước mơ”. Từ năm 2017 đến nay, Tổ công tác dân vận thôn Đạ Nhar được kiện toàn với 20 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, đồng chí Trưởng Công an xã và Trưởng thôn Đạ Nhar làm Tổ phó, cùng thực hiện mô hình “Thắp sáng ước mơ học sinh DTTS”.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết: Vào đầu năm học, các thành viên trong tổ sẽ tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã, cũng như nhà trường để vận động học sinh bỏ học ra lớp. Đồng thời, phối hợp với các trường học tập trung rà soát tất cả số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh để các em có điều kiện đến trường.

Theo thống kê của Tổ công tác, giai đoạn 2015 - 2020, thôn Đạ Nhar có 274 học sinh vào lớp 1 được vận động, hỗ trợ từ Quỹ “Đèn bàn thắp sáng ước mơ”, với kinh phí trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, tổ vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã tặng 171 bộ bàn ghế để học sinh có góc học tập khang trang tại nhà; tặng 12 xe đạp để các em có phương tiện đến trường; tặng trên 4.000 cuốn vở, dụng cụ học tập. Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ kinh phí trên 25 triệu đồng mua quần áo, sách vở cho 125 lượt học sinh con hộ nghèo DTTS đến lớp.

Bên cạnh đó, Tổ công tác dân vận thôn Đạ Nhar phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, chịu trách nhiện giúp đỡ học sinh học tập. Trưởng thôn Ka Dụ cho biết, mỗi tuần, các thành viên trong tổ đều đến các khu dân cư để hướng dẫn học sinh học bài vào buổi tối, nhằm giúp các em có học lực trung bình và yếu nắm được kiến thức cơ bản và bắt kịp các bạn trong lớp. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh bố trí góc học tập cho học sinh, hướng dẫn sử dụng đèn bàn cho các gia đình. Từ đó, tạo thói quen tự giác học và làm bài tập tại nhà, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh.

Nhờ những nỗ lực của tổ công tác dân vận mà năm học 2019 - 2020, công tác duy trì sỹ số giáo dục tiểu học của thôn Đạ Nhar đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,6%. Đối với giáo dục THCS, công tác duy trì sỹ số đạt 98,5%.

Bước vào năm học mới 2020 - 2021, Tổ công tác dân vận thôn Đạ Nhar đã phối hợp với trường tiểu học, THCS tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền, vận động học sinh đến trường; vận động các em tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT hoặc học nghề; đã vận động thành công 5 em học sinh lớp 8 chuyển ra trường chính để học.

Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai khẳng định: “Sau nhiều năm triển khai, kết quả quan trọng nhất mà mô hình dân vận khéo “Thắp sáng ước mơ học sinh DTTS” đã làm được là thay đổi suy nghĩ của bà con. Thay vì nghĩ học để làm gì, người dân đã biết con chữ sẽ giúp tính toán làm ăn tốt hơn, con em có điều kiện học lên cao để bước ra xã hội”. Thời gian tới, tổ sẽ tiếp tục phối hợp, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các ban, ngành, đoàn thể trong thôn Đạ Nhar để thực hiện có hiệu quả hơn công tác giáo dục vùng đồng bào DTTS.

VIỆT QUỲNH