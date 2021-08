(LĐ online) - Chiều 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã gửi công văn yêu cầu bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh, thành lân cận tỉnh Lâm Đồng có số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, nhiều tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đi trước trong phòng, chống dịch bệnh, nhưng tính đến sáng ngày 17/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; để nhanh chóng khống chế, không để phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn; các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa theo phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc”. Bám sát thực tiễn với tinh thần “hiệu quả trên hết” phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, sáng suốt, quyết định đúng, trúng vấn đề, không nóng vội và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; cấp trên phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cấp dưới, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với các đồng chí là bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, nhất là ở cấp cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai “mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn” các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng ổn định và khống chế hiệu quả tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Tăng cường lực lượng công an vào công tác tại xã Xuân Trường, Đà Lạt. Ảnh : Lê Tiến

Tại các địa phương “vùng xanh”, tranh thủ điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh phát triển sản xuất kinh doanh, sản xuất kịp thời vụ, chuyển đổi trồng hoa sang sản xuất rau, củ quả phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân phù hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh hiện nay, đầu tư và giải ngân xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để đảm bảo thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”. Chỉ đạo triển khai nhanh các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh, không để ai bị thiếu đói trên địa bàn.

Chỉ đạo đồng chí bí thư đảng ủy cùng với đồng chí chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn. Xác định hệ thống chính trị cơ sở làm nền tảng, là những pháo đài quan trọng, mỗi người dân là một chiến sỹ trong công tác phòng, chống dịch; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố cùng với lực lượng khác và Tổ Covid-19 cộng đồng xây dựng mô hình “Bảo vệ vùng xanh” - vùng không có dịch, nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, huy động người dân tình nguyện tham gia, hướng tới xây những vùng xanh bền vững; mỗi người dân chính là người bảo vệ, giữ vững thành quả “vùng xanh” tại địa bàn sinh sống nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu lơ là, chủ quan, để tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức, tích cực phối hợp các cấp, ngành, địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động tiếp tế, hỗ trợ. Phát động phong trào, hưởng ứng thực hiện tốt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm hơn nữa”.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch tuyên truyền kịp thời, công khai, khách quan để người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19; tăng cường thông tin tích cực, cổ vũ, động viên các lực lượng, các địa phương và Nhân dân phòng, chống dịch bệnh; chủ động phối hợp các ngành liên quan kịp thời đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bịa đặt, thông tin giả mạo, xuyên tạc, chống đối, nhất là về phòng chống dịch Covid-19 và hiệu quả của chiến lược vắc xin; đẩy mạnh thông tin hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo đồng thuận xã hội.

NGUYỄN NGHĨA