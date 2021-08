Việt Nam ghi nhận thêm 8.652 ca mắc mới COVID-19 và 368 ca tử vong

Trong số 8.652 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ qua, Thành phố Hồ Chí Minh có 3.341 ca, Bình Dương 2.522 ca; cả nước cũng có thêm 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Xét nghiệm COVID-19 cho dân cư phường Thành Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 15/8 đến 18h ngày 16/8, Việt Nam có 8.652 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2.422 ca trong cộng đồng.

Trong ngày, có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 368 ca tử vong.

Thông tin các ca nhiễm mới

Tính từ 18h ngày 15/8 đến 18h ngày 16/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (3.341), Bình Dương (2.522), Long An (599), Đồng Nai (588), Khánh Hòa (262), Đồng Tháp (158), Tiền Giang (152), Vĩnh Long (131), Đà Nẵng (96), An Giang (87), Cần Thơ (86), Sóc Trăng (75), Trà Vinh (71), Phú Yên (62), Thừa Thiên-Huế (60), Tây Ninh (52), Hà Nội (50), Bình Thuận (33), Kiên Giang (32), Ninh Thuận (27), Gia Lai (25), Nghệ An (24), Hà Tĩnh (17), Đắk Lắk (11), Quảng Nam (11), Bắc Ninh (11), Lâm Đồng (8), Thanh Hóa (6), Nam Định (6), Hậu Giang (6), Bình Phước (6), Lạng Sơn (4), Cà Mau (4), Quảng Ngãi (4), Ninh Bình (3), Bình Định (3), Lào Cai (2), Quảng Bình (2), Sơn La (2), Bạc Liêu (2), Hà Nam (1), Hải Dương (1), Thái Nguyên (1) trong đó có 2.422 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 930 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.175 ca, Bình Dương tăng 164 ca, Long An tăng 85ca, Đồng Nai tăng 42 ca, Khánh Hòa tăng 96 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 283.696 ca nhiễm, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.886 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 279.681 ca, trong đó có 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh (152.827), Bình Dương (46.501), Long An (14.998), Đồng Nai (14.204), Bắc Giang (5.795).

Tình hình điều trị

4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 16/8.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 106.977 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 590 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 22 ca.

Ngày 16/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 368 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh (315), Bình Dương (29), Long An (8), Tiền Giang (4), Hà Nội (2), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hưng Yên (1), Khánh Hòa (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1), Thừa Thiên Huế (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 16/8 là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

Trong 24 giờ qua, lực lượng chức năng đã thực hiện 147.657 xét nghiệm cho 610.463 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 8.299.083 mẫu cho 23.798.054 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 15/8 có 508.244 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 14.666.708 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều.

Những hoạt động của ngành y tế

Bộ Y tế có văn bản khẩn xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 về dự thảo Quyết định của Bộ Y tế quy định “Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ."

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn tới Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phối hợp với Thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch.

Trong chuyến bay cùng Bộ trưởng Bộ Y tế từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 110 y bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Mắt Trung ương và Viện Huyết học truyền máu Trung ương vào hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách và Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai tại Bệnh viện dã chiến 16.

Bộ Y tế có công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 gửi các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh/thành phố về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Sở Y tế thành phố Hà Nội có Công văn phân bổ vaccine COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trong đó đề nghị ưu tiên tiêm chủng cho một số nhóm đối tượng thuộc hệ thống phân phối, bán lẻ hàng hóa thiết yếu, vận tải và logistics theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ và theo đúng Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7 của Ủy ban Nhân dân thành phố./.

Tình hình dịch bệnh tính đến 18h ngày 16/8:

- Số ca nhiễm tại Việt Nam: 283.696 ca.

- Số ca tử vong là 6.141 ca. Trong đó TP.HCM: 4.912; Hà Nội: 33 ca

- Số ca đã được công bố khỏi bệnh là 106.977 ca.

- Số liều tiêm chủng 14.666.708 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều.

(Theo Vietnam+)