Các địa phương tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐ online) - Ngay khi tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 do Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ, các địa phương trong tỉnh đã triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng quy định.

* Bảo Lộc: Triển khai chiến dịch tiêm hơn 56.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Ngày 30/10, ông Phan Sỹ Long – Giám đốc Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Y tế, Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 cho người dân trên địa bàn toàn thành phố.

TP Bảo Lộc triển khai chiến dịch tiêm hơn 56.000 liều vắc xin phòng Covid-19 trong đợt 19 cho người dân trên địa bàn

Trong đợt này, toàn TP Bảo Lộc được Sở Y tế Lâm Đồng cấp 56.085 liều vắc xin phòng Covid-19 các loại. Trong đó, có 46.835 liều vắc xin Vero Cell – Sinopharm và 9.250 liều vắc xin AstraZeneca.

Riêng đối với vắc xin AstraZeneca được phân bổ về 2 đơn vị tiêm chủng là Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc với 8.000 liều và Bệnh viện II Lâm Đồng 1.250 liều để tiêm mũi 1 cho các đối tượng là người trên 60 tuổi khỏe mạnh không mắc các bệnh nền, bệnh mãn tính; sinh viên và người có nhu cầu đi nước ngoài học tập, làm việc. Đối với 46.835 liều vắc xin Vero Cell – Sinopharm được phân bổ để ngành y tế TP Bảo Lộc tiêm mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 trong 2 đợt 15 và 16 (đủ thời gian tiêm từ 3 đến 4 tuần).

Theo kế hoạch tiêm chủng của Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc, đợt 19 là 1 chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 kéo dài với số lượng vắc xin được phân bổ lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt này được tổ liên tục trong 12 ngày (từ 30/10 đến 12/11/2021). Trong đó, từ ngày 30/10 đến 1/11, triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 1 tại 12 điểm tiêm thuộc 11 trạm y tế xã, phường và tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Từ ngày 3 đến 12/11, triển khai tiêm 46.835 liều vắc xin Vero Cell – Sinopharm mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 đủ 3 – 4 tuần trên toàn địa bàn. Theo đó, ngành y tế TP Bảo Lộc bố trí 13 điểm tiêm tại 11 trạm y tế xã, phường, Bệnh viện II Lâm Đồng và điểm tiêm lưu động tại Bệnh viện II Lâm Đồng cũ.

Để chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo ngành y tế thành phố phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể và các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cụ thể, chi tiết. Từ đó, nhằm triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân đảm bảo các quy định tiêm chủng của Bộ Y tế suốt thời gian trước, trong và sau khi tiêm.

Ngành y tế TP Bảo Lộc đã huy động tối đa lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế với hơn 200 người thuộc các đơn vị như Trung tâm Y tế, Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc và y tế tư nhân cùng tham gia tiêm chủng. Tại tất cả các điểm tiêm chủng đều được bố trí theo quy tắc 1 chiều đảm bảo quy trình tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đợt này, ngành y tế TP Bảo Lộc cũng đã thành lập 3 đội cấp cứu lưu động hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian tiêm chủng trên địa bàn.

Trong đợt này, TP Bảo Lộc cũng đã huy động hơn 250 cán bộ, hội viên, đoàn viên thuộc các lực lượng công an, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và dân quân hỗ trợ công tác tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày, tại 1 điểm tiêm chủng vắc xin trên địa bàn TP Bảo Lộc luôn có từ 15 – 20 người thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ người dân đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn theo Thông điệp 5K và đảm bảo an ninh trật tự khi đến tiêm vắc xin; đồng thời, hỗ trợ người dân khai báo thông tin và nhập liệu tiêm vắc xin Covid-19 tại các điểm tiêm chủng.

* Đơn Dương: Triển khai tiêm hơn 44.000 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 Trong 8 ngày từ 30/10 đến ngày 6/11, huyện Đơn Dương tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 trên địa bàn toàn huyện. Đơn Dương tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 cho hơn 44.000 đối tượng Đợt này, huyện Đơn Dương được Sở Y tế phân bổ 44.061 liều, gồm: Tiêm mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 đợt 15 và đợt 16 đủ thời gian từ 3 đến 4 tuần; tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca cho người từ 60 tuổi trở lên khỏe mạnh, không mắc bệnh nền, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại huyện, học sinh, sinh viên và người có nhu cầu đi nước ngoài học tập và làm việc; tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer cho người từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh mãn tính, bệnh nền, dị ứng và phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Đợt tiêm này vẫn tiến hành ở 10 địa điểm ở 10 xã, thị trấn và đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện thực hiện việc in ấn danh sách đối tượng tiêm, phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm, thư mời, giấy xác nhận đã tiêm mũi 1… cho các đối tượng được tiêm. Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời gian triển khai tiêm chủng Covid-19, huyện đã bố trí dự phòng 1 số giường bệnh hồi sức tích cực để sẵn sàng xử lý trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có. Các điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 của huyện cũng đã bố trí cán bộ cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin cho các đối tượng đã tiêm và nhập liệu, quản lý thông tin đối tượng được tiêm tại cơ sở để cập nhật vào phần mềm theo quy định của Bộ Y tế. * Di Linh: Triển khai tiêm hơn 30.000 liều vắc xin Covid-19 đợt thứ 19 Từ ngày 29/10, Trung tâm Y tế huyện Di Linh triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 cho người dân tại điểm tiêm 18 trạm y tế các xã và điểm tiêm nhà hàng Thái Dung - thị trấn Di Linh. Trạm Y tế Gia Hiệp triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân Trong đợt này, huyện Di Linh được phân bổ 30.234 liều vắc xin; trong đó, tiêm 14.998 liều vắc xin Vero Cell mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 đợt 15 và 16 đủ thời gian 3 đến 4 tuần; tiêm 5.000 liều vắc xin AstraZeneca mũi 1 cho người 60 tuổi trở lên, không mắc bệnh nền, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại các xã, thị trấn; học sinh, sinh viên và người nước ngoài có nhu cầu đi nước ngoài học tập, làm việc; tiêm 10.236 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh mãn tính, bệnh nền, dị ứng; phụ nữ mang thai 13 tuần tuổi trở lên. Để đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng tiến độ, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã tăng cường công tác truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết tiêm chủng để phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; tổ chức tiêm chủng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế với mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và trên 70% dân số được tiêm phòng Covid-19. Thời gian tiêm vắc xin đợt này từ ngày 29/10 - 2/11/2021. * Lâm Hà: Triển khai tiêm hơn 72.000 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 Từ ngày 29/10, Lâm Hà bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 với tổng số lượng được Sở Y tế phân bổ là hơn 72.000 liều vắc xin tại 16 địa điểm tiêm trên địa bàn huyện. Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn huyện Lâm Hà Ông Đỗ Quốc Tuyên – Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyên Lâm Hà cho biết, trong số 72.000 liều mà Lâm Hà được phân bổ đợt này, có 10.000 liều vắc xin Comirnaty – Pfizer, 5.000 liều vắc xin AstraZeneca, 57.000 liều vắc xin Vero Cell. Dự kiến, trong 2 ngày 29 và 30/10, huyện sẽ hoàn thành tiêm 10.000 liều vắc xin Comirnaty – Pfizer mũi 1 cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh mãn tính, bệnh nền, dị ứng, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên và 5.000 liều vắc xin AstraZeneca mũi 1 cho các đối tượng là người từ 60 tuổi trở lên khỏe mạnh, không mắc bệnh nền; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại huyện; học sinh, sinh viên và người có nhu cầu đi nước ngoài học tập và làm việc. Ngày 1/11, huyện sẽ bắt đầu triển khai tiêm 57.000 liều vắc xin Vero Cell mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 đợt 15 và 16. Cũng liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, UBND huyện Lâm Hà mới đây đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; UBND các xã, thị trấn; Phòng Y tế huyện rà soát, thống kê, lập danh sách toàn bộ trẻ em theo các nhóm tuổi (từ 3 tuổi đến dưới 12 tuổi; từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi và từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi) trình UBND huyện phê duyệt để đề xuất Sở Y tế cấp vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch của UBND tỉnh. * Đạ Huoai: Tổ chức tiêm hơn 11.500 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người dân Chiều 30/10, ông Lê Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai cho biết, địa phương đang triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 cho người dân trên địa bàn. Công tác tiểm chủng được ngành y tế địa phương chuẩn bị chu đáo, đúng các quy trình tiểm chung theo quy định và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Trong đợt 19, toàn huyện Đạ Huoai sẽ có 11.590 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 Trong đợt này, huyện Đạ Huoai được Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 11.590 liều vắc xin phòng Covid-19 các loại. Trong đó, có 10.190 liều vắc xin Vero Cell – Sinopharm để tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 trong các đợt 15 và đợt 16 (đảm bảo thời gian tiêm đủ từ 3 – 4 tuần). Riêng 1.400 liều vắc xin AstaZeneca được phân bổ để tiêm cho người từ 60 tuổi trở lên có sức khỏe tốt không mắc các bệnh nền và sinh viên, người có nhu cầu đi nước ngoài công tác, học tập. Để công tiêm chủng đảm bảo an toàn và đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra, ngành y tế huyện Đạ Huoai đã bố trí triển khai công tác tiêm chủng với 9 điểm tiêm tại trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tại tất cả các điểm tiêm chủng đều được bố trí theo quy tắc 1 chiều đảm bảo quy trình tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đợt này, ngành y tế huyện Đạ Huoai cũng đã thành lập 2 đội cấp cứu lưu động hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian tiêm chủng trên địa bàn. Dịp này, huyện Đạ Huoai cũng đã huy động khoảng 100 đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ hỗ trợ các phần việc tại các tiêm chủng. Theo dự kiến, thời gian tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Đạ Huoai trong đợt 19 sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ 28/10 đến 3/11). Đến hôm nay, Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đã hoàn tất tiêm 1.400 liều vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 cho người dân từ ngày 29/10. Hiện tại, ngành y tế địa phương đang bắt đầu triển khai tiêm 10.190 liều vắc xin Vero Cell – Sinopharm cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 tại 9 điểm tiêm.