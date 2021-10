Cảng hàng không Liên Khương đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi hoạt động trở lại

(LĐ online) - Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, Cảng hàng không Liên Khương đã quay trở lại phục vụ các chuyến bay thương mại từ ngày 22/10.

Chuyến bay ATR72 của Vietnam Airlines chở những hành khách đầu tiên xuống sân bay Liên Khương

Chuyến bay thương mại mang số hiệu VN 7081 của Vietnam Airlines chở 7 hành khách từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không Liên Khương. Đây là một trong những chuyến bay thương mại đầu tiên được nối sau nhiều tháng ngừng bay nội địa do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để có được những chuyến bay này là cả một sự cố gắng của rất nhiều lực lượng trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo kế hoạch, từ nay tới ngày 31/10/2021, dự kiến trung bình mỗi ngày có từ 8 - 10 chuyến bay đi và đến Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội của các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air. Để đảm bảo an toàn cho cả chuyến bay, trước khi làm thủ tục lên máy bay, hành khách phải thực hiện khai báo y tế và xuất trình các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng chống dịch. Tất cả các hành khách trên chuyến bay đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 sau 14 ngày, có giấy xác nhận là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Ông Vũ Phạm Nguyên An - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương cho biết: Để công tác phòng chống dịch được đảm bảo an toàn khi được bay trở lại, hiện nay, Cảng đã xây dựng và ban hành quy trình khai thác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 và cập nhật, tu chỉnh phù hợp với các quy định phòng chống dịch hiện hành của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Hàng không và tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức phân luồng phục vụ hành khách trên các chuyến bay đến từ vùng cam, vùng đỏ riêng và các chuyến bay đến từ vùng xanh, vùng vàng riêng để hạn chế tối đa khả năng lây lan. Phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các quy định phòng chống dịch và cung cấp thông tin về phòng chống dịch của địa phương kịp thời cho hành khách và các đơn vị liên quan.

Hành khách thực hiện khai báo y tế tại Sân bay Liên Khương

“Bên cạnh đó, Cảng hàng không Liên Khương còn bố trí khu vực quét mã QR khai báo y tế cho hành khách và vị trí cho hành khách viết bản cam kết, khai báo y tế trước khi làm thủ tục hàng không. Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh các khu vực nhà ga, trang thiết bị vận chuyển hành khách theo đúng quy định. Thực hiện các biện pháp phòng dịch như dán dấu hiệu hướng dẫn giãn cách tại các khu vực quầy thủ tục, kiểm tra an ninh, phòng chờ; lắp đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động; ATM khẩu trang, tăng cường các bảng chỉ dẫn trong nhà ga và các bảng biểu tuyên truyền phòng chống dịch” - ông Vũ Phạm Nguyên An cho biết thêm.

Hôm nay là ngày thứ 4 Cảng hàng không Liên Khương đón các chuyến bay thương mại thí điểm trong giai đoạn 2 từ ngày 21 đến ngày 31/10/2021 theo chính sách của Bộ Giao thông Vận tải. Trong những ngày đầu tiên, lượng khách đến sân bay tương đối ít, chỉ khoảng trên dưới 100 khách. Dự kiến trong thời gian tới, lượng khách đến tại Lâm Đồng sẽ gia tăng khoảng 350 khách.

Để công tác phục vụ khai thác được đảm bảo an toàn, ông Vũ Phạm Nguyên An - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương còn cho biết đã chuẫn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự để đảm bảo phục vụ khai thác trở lại. Ngoài ra, quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an ninh, an toàn khai thác và các quy định phòng chống dịch trong quá trình phục vụ. Tổ chức theo dõi sức khỏe nhân viên hàng ngày, bố trí nhân sự phục vụ trực tiếp theo nhóm xen kẽ, có tính chất dự phòng, đảm bảo quân số làm việc đề phòng trường hợp bệnh dịch lây lan, phải cách ly. Triển khai đo thân nhiệt và quét mã QR khai báo y tế cho nhân viên đến làm việc tại Cảng. Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm nhanh sàng lọc định kỳ cho cán bộ, nhân viên theo quy định…

Sau những ngày bị mắc kẹt hơn 3 tháng tại TP Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Thương cùng chồng đã đủ điều kiện mua vé để trở về nhà trên chuyến bay thương mại. Ngay sau khi nhận được thông báo đặt vé thành công, hai vợ chồng chị đều phấn khởi gọi điện thoại báo người thân lên đón và sẵn sàng cách ly tại nhà theo quy định. “Tất cả các quy trình tại sân bay đều diễn ra rất nghiêm ngặt, đảm bảo quy định phòng chống dịch khiến tôi rất yên tâm” - chị Thương chia sẻ.

Không chỉ phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về bảo đảm an toàn cho hành khách, UBND tỉnh đã khẩn trương ban hành các quy định về kiểm soát dịch bệnh cho khách khi đến tại sân bay Liên Khương và đặc biệt là chỉ đạo các địa phương quản lý đối với những người trở về thực hiện việc cách ly tại nhà.

A.N