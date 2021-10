CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an Lâm Đồng đã hoàn thành tốt chương trình hành động, xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...

Tặng Giấy khen cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2020

Trong những năm qua (2016-2021), cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an Lâm Đồng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” của ngành Công an và Cuộc vận động phụ nữ Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội phát động.

Hội đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, như mô hình tiết kiệm “nuôi heo đất”, với số tiền tiết kiệm trên 428 triệu đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 25 đợt tuyên truyền pháp luật cho hàng ngàn học sinh, cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa bàn khu dân cư.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Phiên chợ 0 đồng; pha hàng trăm chai gel sát khuẩn, làm hàng ngàn tấm chắn giọt bắn tặng Công an thành phố bạn Đà Nẵng; cơ sở cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh; cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Riêng các cấp Hội phụ nữ cơ sở công an các đơn vị còn thực hiện mới 27 công trình, mô hình, phần việc; 43 mô hình, công trình phần việc đang phát huy hiệu quả; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và vai trò của phụ nữ trong gia đình.

Cán bộ, hội viên của Hội đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực chính trị, nội bộ, văn hóa, tư tưởng, kinh tế, tôn giáo, dân tộc, xã hội và an ninh trật tự của tỉnh. Hội viên phụ nữ Công an tỉnh cũng đã tích cực tham mưu và thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Điển hình, như việc trực tiếp tham gia “chiến dịch” thực hiện 2 Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân”; Cùng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp lễ, tết góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn chiến lược; tích cực đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, hình sự, môi trường, ma túy, tệ nạn xã hội...

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an Lâm Đồng có 13 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen; 5 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tặng bằng khen; 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 35 lượt tập thể, cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen; 98 lượt tập thể, 249 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Và 2 lượt cá nhân được tặng giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu”; 6 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Riêng lĩnh vực xây dựng lực lượng, tham mưu tổng hợp, hội viên phụ nữ cùng với CBCS đã góp phần phục vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng hợp, tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo các cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các mặt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục - đào tạo, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, công tác quần chúng, bảo vệ nội bộ, công tác đối ngoại, góp phần xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bên cạnh công tác chuyên môn và phong trào thi đua, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn chú trọng chăm lo công tác Hội. Tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức của bản thân. Xây dựng gia đình phụ nữ công an bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới trong CAND; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân và hợp tác quốc tế... Kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, hàng năm Hội Phụ nữ Công an Lâm Đồng có tới 99,63% chị em hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, trên 63% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và 7,68% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình cán bộ, hội viên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh... Qua đó, đã tập hợp, đoàn kết được hội viên, khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANCT, TTATXH của Công an tỉnh.

THỤY TRANG