Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII

(LĐ online) - Sáng 27/10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng

Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an 12 huyện, thành phố trong tỉnh và 109 đại biểu chính thức đại diện cho gần 300 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VII đề ra. Cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ” của ngành và cuộc vận động phụ nữ Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN tỉnh phát động.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng bức tranh cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua 5 năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đăng ký thực hiện có hiệu quả 4 mô hình, công trình, phần việc như: Mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất” để tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội; phần việc tuyên truyền pháp luật trong học sinh, cán bộ, hội viên tại địa bàn dân cư; phần việc “Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19”; Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Hội Phụ nữ cơ sở Công an các đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện mới 27 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Hiện tại, 43 mô hình, công trình, phần việc đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị và vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

Với tỷ lệ nữ chiếm 13,37% tổng số biên chế cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hội viên phụ nữ đã rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương nói riêng và của lực lượng Công an Lâm Đồng nói chung như: Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tham mưu tổng hợp; trên lĩnh vực hậu cần, y tế, cơ yếu, kỹ thuật, lễ tân, phục vụ chiến đấu…

Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội Phụ nữ Công an tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tích cực bảo vệ môi trường; tích cực thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới trong Công an Nhân dân. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân và hợp tác quốc tế được quan tâm, chú trọng.

Đặc biệt, trong phòng chống dịch Covid-19, hình ảnh các nữ chiến sĩ Công an từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch, nhiều chị em xung phong tình nguyện tham gia các đoàn công tác hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch…

Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân

Với chủ đề “Phụ nữ Công an Lâm Đồng phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, bình đẳng, sáng tạo, phát triển; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”, Đại hội đã đề ra mục tiêu chung là phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, bình đẳng, phát triển” của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh.

Về dự đại hội, bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà phụ nữ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội Phụ nữ Công an hiện nay vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm. Do đó, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội Phụ nữ Công an tỉnh cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho chiến sĩ hội viên, phụ nữ. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các đề án, các cuộc vận động, phong trào thi đua phụ nữ Lâm Đồng quyết tâm vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần phụ nữ Công an đồng hành cùng cơ sở, cấp cơ sở nắm chắc hội viên và thấu hiểu phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, đoàn thể, công an các cấp huy động tối đa các nguồn lực để duy trì, nhân rộng các mô hình, đảm bảo các hoạt động hiệu quả, nhằm giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc mà cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phát huy kết quả đạt được, để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh, Đại tá Trần Minh Tiến đề nghị Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các Chi hội cơ sở tập trung xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; xây dựng người phụ nữ Công an Lâm Đồng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có trí thức, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các cấp Hội, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phải là nòng cốt trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”…

Các đại biểu biểu quyết bầu cử Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Thiếu tá Bùi Hoài Văn tái cử chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng thời, bầu 3 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TUẤN HƯƠNG