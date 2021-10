Thực hiện tốt các chỉ tiêu song song với nhiệm vụ chống dịch

Đó là đánh giá của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tại Hội nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quý IV năm 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh thời gian vừa qua.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Lâm Đồng hỗ trợ người dân thu hoạch rau trong thời điểm dịch bệnh

Khái quát về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, tình hình trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh chính trị được giữ vững. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội; trong đó có công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bộ CHQS tỉnh đã nắm chắc tình hình địa bàn, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động, đồng thời phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống xảy ra.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn Bộ binh 994. Tổ chức lực lượng tham gia 61 chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 với quân số trên 300 đồng chí. Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 27 khu vực cách ly, 2 tổ quân y di động, tiếp nhận và theo dõi cách ly 6.193 người. Phối hợp tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường trực với 937 đồng chí đã tiêm mũi 1, đạt 99,4% và 883 đồng chí đã hoàn thành 2 mũi tiêm, đạt 93,7%.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh. Triển khai thực hiện Đề án tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Xây dựng các đơn vị DQTV, dự bị động viên (DBĐV) theo tổ chức, biên chế mới. Hiện tỷ lệ DQTV đạt 1,24% so với dân số, với tỷ lệ đảng viên đạt 28,7%. Xây dựng 142/142 chi bộ quân sự, trong đó có 136 chi bộ có chi ủy, đạt 95,77%. Song song với đó, công tác tăng gia sản xuất cũng được đẩy mạnh với doanh thu đạt 10,4 tỷ đồng (đạt 86,76%).

Việc Bộ CHQS tỉnh xây dựng 17 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, 1 căn nhà “Đồng đội” và 3 căn nhà “Tình nghĩa” không chỉ vượt chỉ tiêu 19 căn, đạt 110% mà còn là minh chứng sống động cho việc thắt chặt tình quân dân cũng như việc làm tốt công tác dân vận giữa những khó khăn chung của đại dịch COVID-19.

Những tháng cuối năm, tình hình trên địa bàn tỉnh vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng vấn đề này gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Cộng thêm việc thời tiết diễn biến phức tạp cũng gây ra những tác động nhất định đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Bởi vậy, Bộ CHQS tỉnh xác định rõ nhiệm vụ tăng cường nắm, dự báo đúng tình hình để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các tình huống xảy ra do dịch bệnh cũng như các vấn đề khác nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với nhiệm vụ tiếp theo của Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp yêu cầu thời gian tới lực lượng vũ trang cần có các giải pháp thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả để cùng với lãnh đạo tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch phù hợp với trạng thái hiện tại.

Bên cạnh ghi nhận những đóng góp và thành tựu của Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện “mục tiêu kép” giữa bối cảnh vô cùng khó khăn do đại dịch thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận nhấn mạnh việc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và phòng, chống dịch. Rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nội dung chưa hoàn thành để có giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ. Nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân để đảm bảo an toàn chính trị trên địa bàn. Đảm bảo công tác tư tưởng trong toàn lực lượng. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng thực hiện các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ bản trong lực lượng, tăng gia sản xuất, đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Bộ CHQS tỉnh cần xây dựng kịch bản mới để thích ứng công tác chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và bám sát, hỗ trợ Nhân dân trong mọi thời điểm.

NGỌC NGÀ