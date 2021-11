Các địa phương tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh

(LĐ online) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 26/11, một số địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trường THPT Lộc Thành (huyện Bảo Lâm)

Tại huyện Bảo Lâm, bắt đầu từ sáng 26/11, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai tiêm 3.574 liều vắc xin Comirnaty – Pfizer mũi 1 cho học sinh các khối 10, 11 và 12 tại tất cả các trường THPT và Trung tâm Giáo dục huyện. Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trên địa bàn được Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm triển khai tại 4 điểm tiêm, gồm: Trường THPT Lộc Bắc, Trường THPT Lộc An, Trường THPT Lộc Thành và Trường THPT Bảo Lâm. Riêng tại điểm tiêm Trường TPHT Bảo Lâm, ngoài học sinh nhà trường còn tiêm cho học sinh Trung tâm Giáo thường xuyên.

Ông Đỗ Phú Lương – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, cho biết: Để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn đã phối hợp với các trường học chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo công tác tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19. Công tác tiêm chủng được đơn vị bố trí theo nguyên tắc 1 chiều, với quy trình 5 bước. Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cũng đã thành lập các đội phản ứng nhanh để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiêm chủng tại các điểm tiêm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thời gian tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Bảo Lâm sẽ được triển khai trong 2 ngày từ 26 đến 27/11.

Tại huyện Đạ Huoai, trong sáng 26/11, Trung tâm Y tế huyện cũng đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trường TPHT Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai)

Trong đợt này, huyện Đạ Huoai được Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 1.092 liều vắc xin Comirnaty – Pfizer để tiêm mũi 1 cho các em học sinh cấp 3 tại 2 trường THPT, gồm: Trường THPT Đạ Huoai, với 544 học sinh; TPHT Đạ M’ri với 540 và 8 em học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Theo ông Lê Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai, để đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, đơn vị đã bố trí 2 điểm tiêm chủng tại Trường THPT Đạ Huoai và Trường THPT Đạ M’ri. Các điểm tiêm đều được bố trí theo quy tắc một chiều, đảm bảo có khu vực chờ trước tiêm chủng; khu vực sàng lọc, tư vấn, phòng tiêm chủng và theo dõi và xử trí tại biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng cách an toàn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Riêng học sinh tại khu vực vùng đỏ xã Đạ Oai và vùng vàng thị trấn Đạ M’ri đều được xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi tiêm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Theo dự kiến, thời gian tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 25 cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Đạ Huoai sẽ được hoàn tất vào ngày 27/11.

Tại huyện Di Linh, thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi, ngày 26/11, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Tiêm vắc xin cho học sinh tại Di Linh Để cho công tác tiêm chủng được diễn ra an toàn và đúng kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện Di Linh và các nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất như: Phòng tiêm, phòng chờ sau tiêm; đồng thời, cho phụ huynh ký cam kết cũng như tư vấn tâm lý cho các em trước khi tiêm. Nơi tiêm đều được lực lượng y tế khử khuẩn, bố trí lối đi thông thoáng, đủ ánh sáng. Ngoài ra, nhằm đảm bảo giãn cách, các em học sinh được tiêm theo thứ tự từng lớp, mỗi lớp được chia nhóm theo từng đợt tiêm. Quy trình tiêm chủng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng xử trí ngay kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm và sự cố trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Bên cạnh đó, nhân viên tiêm chủng cũng hướng dẫn chi tiết về các biểu hiện bất thường sau tiêm có thể xảy ra để học sinh sau khi tiêm chủng nắm bắt và kịp thời xử trí khi có tình huống phát sinh. Theo Trung tâm Y tế huyện Di Linh, trong đợt này, đơn vị sẽ thực hiện tiêm 5.500 liều vắc xin Pfizer - BioNtech cho các em học sinh THPT của 6 trường THPT trên địa bàn huyện. Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường chuẩn bị kỹ các bước từ rà soát địa điểm, lên phương án tiêm và phối hợp nhân lực. Sau đó, công tác cập nhật số liệu tiêm chủng của học sinh được tiến hành nhập lên hệ thống tiêm chủng vắc xin Covid-19 Quốc gia ngay sau khi học sinh đươc tiêm chủng và sau mỗi buổi tiêm. Từ đó tạo sự yên tâm của phụ huynh và bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi các trường học tiếp tục triển khai việc học trực tiếp.