Công an tỉnh Lâm Đồng ủng hộ trên 210 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo

(LĐ online) - Chiều 26/11, hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ số tiền 210 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ủng hộ trên 210 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2021

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã trực tiếp đến Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ số tiền vào Quỹ Vì người nghèo với mong muốn góp phần cùng với tỉnh tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm, hành động ủng hộ này của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Qua đó, giúp tăng nguồn Quỹ Vì người nghèo để tỉnh có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các hộ nghèo trong tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần phối hợp rất tốt của lực lượng Công an tỉnh trên nhiều lĩnh vực với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh như vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, chung tay đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid- 19… Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết sử dụng nguồn đóng góp đúng mục đích để chăm lo tốt nhất cho người nghèo vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Được biết, từ khi phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng đã huy động được hơn 1 tỷ đồng.

NGUYỆT THU