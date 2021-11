Đạ Tẻh tạm dừng và hạn chế một số hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 11/11, để kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; đồng thời, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng và hạn chế một số hoạt động trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Theo ghi nhận, từ 9 giờ ngày 10/11 đến 12 giờ ngày 11/11 đã có 14 ca dương tính với SARV-CoV-2 và 14 ca nghi nhiễm phát sinh trong cộng đồng. Theo đó, kể từ 17 giờ ngày 11/11/2021, UBND huyện Đạ Tẻh tạm dừng và hạn chế một số hoạt động.

Cụ thể, tạm dừng các dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, chỉ mang về; một số dịch vụ, hoạt động như karaoke, trò chơi điện tử, chợ đêm, massage, các chương trình ca nhạc, bơi lội; các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung tại Quảng trường, khu vực bờ kè sông Đạ Tẻh, công viên cây xanh; các giải thi đấu thể thao; dịch vụ làm đẹp; cắt tóc; các hoạt động thể thao bóng đá, bóng chuyền, tập gym, bida, yoga, các CLB thể thao và các hoạt động tập thể dục ngoài trời, nơi công cộng.

Tạm dừng tổ chức các tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, thôi nôi...; đối với đám tang thực hiện nghiêm quy định 5K, không tập trung quá 30 người tại một thời điểm và thực hiện nghiêm các quy định khác về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Không tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 của các cá nhân, tổ chức. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Đối với các chợ, Điện máy Xanh, Bách hoá Xanh hoạt động 70% công suất, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của ngành y tế.

Khuyến khích mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, lao động sản xuất, các trường hợp khác theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Toàn thế người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình. Các trường hợp đến/về từ địa phương khác nên thực hiện test nhanh Covid-19.

UBND các xã tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 156/KH- UBND ngày 16/10/2021, Văn bản số 1620/UBND-VX ngày 07/11/2021, 1643/UBND-vx ngày 11/11/2021 của UBND huyện.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo yêu cầu về giãn cách trong quy trình làm việc và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử; sử dụng phần mềm PC-COVID khi đến và đi khỏi các điểm yêu cầu khai báo y tế.

Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết, chỉ tổ chức khi được sự đồng ý của UBND huyện và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người.

Tiếp tục tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Phòng GDĐT huyện và các Trường THPT Đạ Tẻh, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường phổ thông THCS-THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam chịu trách nhiệm triển khai phương án tổ chức dạy và học trực tuyến đối với các cấp học Tiểu học, THCS và THPT.

Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương truy vết, khoanh vùng, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan để thực hiện cách ly y tế theo quy định; có phương án chăm sóc, bảo vệ an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung, khu cách ly điều trị người mắc bệnh Covid-19.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, kịp thời phản ánh cho các cơ quan chức năng đối với những trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19 của các cấp; tăng cường hoạt động các to Covid-19 cộng đồng.

UBND các xã, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi cư trú; tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan để thực hiện truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Ngoài các hoạt động kinh doanh dịch vụ nêu trên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 2 mét, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng. Yêu cầu người lao động thực hiện “một cung đường hai điếm đến ”; thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ, sàng lọc bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh (gộp 3 - 5) hoặc xét nghiệm RT-PCR (gộp 10 - 20). Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị, cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn, đảm bảo hoạt động an toàn và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, truy vết, UBND huyện kêu gọi toàn thể Nhân dân không hoang mang, không lo sợ, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

THÂN THU HIỀN