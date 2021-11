Đức Trọng: Khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan các ca nhiễm Covid-19

(LĐ online) - Ngày 13/11, trong số 84 ca nhiễm Covid-19 do Sở Y tế Lâm Đồng công bố, huyện Đức Trọng có 27 ca nhiễm.

Ngành chức năng huyện Đức Trọng truy vết các trường hợp liên quan các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn

Liên quan đến các ca nhiễm này, từ hôm qua đến nay, ngành y tế huyện Đức Trọng vẫn đang tiếp tục khẩn trương phối hợp tổ chức truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và các địa điểm nguy cơ trên địa bàn.

Đối với chùm 7 ca bệnh tại xã Ninh Loan có liên quan đến ca bệnh từ Đồng Nai về, đến tối 12/11, ngành y tế huyện Đức Trọng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chứ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho khoảng 850 người dân cư trú tại các thôn Thịnh Long, Châu Phú và Hùng Hưng. Cũng liên quan đến các ca nghi nhiễm này, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện Đức Trọng ra quyết định thiết lập địa điểm phong tỏa tạm thời cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn xã Ninh Loan từ 15 giờ ngày 12/11 cho đến khi có thông báo mới. Hiện, bước đầu ngành chức năng huyện Đức Trọng đã truy vết được 105 F1, 45 F2 và đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan.

Ngoài ra, liên quan đến trường hợp 1 ca nhiễm ở Hiệp An do liên quan tới ổ dịch Tú Art Wedding (Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà Lạt), bước đầu ngành y tế đã truy vết được 2 F1, 5 F2. Liên quan đến 2 trường hợp bệnh nhân ở Liên Hiệp do liên quan tới F0 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế đã truy vết được 24 F1, 40 F2; đối với trường hợp ở Ninh Gia, bước đầu đã truy vết được 4 F1, 5 F2.

Theo ngành y tế huyện Đức Trọng, ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, bên cạnh việc khoanh vùng, truy vết, lực lượng chức năng của huyện đã khử khuẩn, vệ sinh các khu vực liên quan đến nơi ở của các ca bệnh; tổ chức cách ly, giám sát những người có liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nắm bắt thông tin và chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

T.VŨ