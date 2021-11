Nhiều thuỷ điện tiếp tục xả nước điều tiết sáng 1/11

(LĐ online) - Sáng 1/11, một số thuỷ điện trên địa bàn tỉnh có thông báo tiếp tục xả nước điều tiết hồ thuỷ điện ở mức 10 tới 50m3/s.

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiến hành xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương với lưu lượng từ 25 m3/s đến 50 m3/s vào lúc 8h00 ngày 1/11

Theo đó, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông báo vào lúc 16 giờ ngày 31/10, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1040,983 m, lưu lượng về hồ 100,02 m3/s, lưu lượng chạy máy 21,28 m3/s.

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho biết sẽ tiến hành xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương với lưu lượng từ 25 m3/s đến 50 m3/s vào lúc 8h00 ngày 1/11. Lưu lượng xả qua đập tràn có thể điều chỉnh tăng tùy theo diễn biến tình hình thời tiết trên lưu vực hồ chứa.

Trong khi đó, Công ty Thuỷ điện Đại Ninh cho biết vào lúc 12h00 ngày 31/10 mực nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 879,246m. Lưu lượng vào hồ 86 m3/s. Dự báo mực nước hồ Đại Ninh trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng. Công ty Thủy điện Đại Ninh thông báo xả nước qua đập tràn hồ Đại Ninh lúc 16 giờ ngày 31/10 bắt đầu xả từ 0m3/s lên 20 m3/s và hiện chưa có thông báo mới tăng, giảm lưu lượng xả.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Thuỷ điện Trung Nam cũng cho biết trong sáng nay, phía công ty cho xả điều tiết hồ Đồng Nai đang xả điều tiết ở mức 10m3/s. Trước đó do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 29/10 mực nước hồ Đồng Nai đạt cao trình 679,89m. Công ty giảm xả qua tràn từ 75m3/s xuống còn 30m3/s với tổng lưu lượng xả về hạ du là 140m3/s.

Trước tình hình thời tiết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày vừa qua, các công ty thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động điều tiết nguồn nước tại các hồ thủy điện do đơn vị quản lý nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và tính mạng, tài sản Nhân dân. Trước khi xả điều tiết hoặc tăng giảm lưu lượng xả tràn về vùng hạ du, các nhà máy thủy điện đã thống báo rộng rãi cho chính quyền địa phương và người dân biết về việc điều tiết để chủ động phòng tránh.

