Vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên

(LĐ online) - Hầu hết trẻ em và tất cả thanh thiếu niên đều có thể tiêm vắc xin Covid-19. CDC khuyến cáo mọi người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm vắc xin Covid-19 nhằm giúp chống lại Covid-19.

Tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên diện rộng là công cụ vô cùng quan trọng để bảo vệ tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao nhất mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong. Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể quay lại những hoạt động mà họ đã làm trước đại dịch một cách an toàn. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm liều phù hợp với độ tuổi vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech.

• TẠI SAO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN NÊN ĐƯỢC TIÊM CHỦNG NGỪA COVID-19?

Cho dù Covid-19 có xu hướng nhẹ hơn ở trẻ em so với người lớn, nó có thể khiến trẻ bị bệnh nặng và thậm chí là phải nhập viện. Trong một số tình huống, các biến chứng do lây nhiễm có thể dẫn đến tử vong.

Mặc dù trẻ em có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nặng thấp hơn so với người lớn, nhưng trẻ em có thể

- Bị nhiễm vi rút gây ra bệnh Covid-19

- Bị mắc bệnh nặng do Covid-19

- Các biến chứng ngắn hạn và lâu dài do Covid-19

- Lây truyền Covid-19 cho những người khác

Trẻ em với các bệnh nền có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19 hơn so với trẻ em không có bệnh nền. Trẻ em bị nhiễm vi rút gây Covid-19 cũng có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng như hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) - tình trạng mà các bộ phận cơ thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt, hoặc các cơ quan tiêu hóa.

• GIÚP BẢO VỆ CON/EM, GIA ĐÌNH QUÝ VỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Tiêm vắc xin Covid-19 có thể giúp bảo vệ trẻ em từ 5 tuổi trở lên khỏi bị nhiễm Covid-19.

- Tiêm chủng cho trẻ em có thể giúp bảo vệ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả anh chị em không đủ điều kiện tiêm chủng và các thành viên trong gia đình có thể có nguy cơ cao mắc bệnh nặng nếu họ bị lây nhiễm.

- Tiêm chủng cũng có thể giúp trẻ không bị bệnh nặng ngay cả khi bị nhiễm Covid-19.

- Tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên giúp trẻ có thể tiếp tục đến trường và tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi và nhiều hoạt động nhóm khác một cách an toàn.

Hãy giúp bảo vệ cả gia đình quý vị và làm chậm sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng bằng cách tiêm chủng cho bản thân và con quý vị từ 5 tuổi trở lên để chống lại Covid-19.

• VẮC XIN COVID-19 AN TOÀN CHO CẢ TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

Trước khi đưa ra khuyến cáo tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng. FDA đã cấp phép khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech để sử dụng cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi và được chấp thuận hoàn toàn để sử dụng ở những người thuộc lứa tuổi 16 tuổi trở lên.

Lợi ích tiềm năng và đã biết của tiêm chủng Covid-19 vượt trội nguy cơ tiềm tàng và đã biết. Tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên càng sớm càng tốt.

Vắc xin Covid-19 đang được giám sát về mức độ an toàn với chương trình giám sát an toàn toàn diện và nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. CDC giám sát mức độ an toàn của tất cả các loại vắc xin Covid-19 sau khi vắc xin được cấp phép hoặc phê duyệt sử dụng, bao gồm cả nguy cơ viêm cơ tim ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

- Con quý vị có thể được tiêm chủng cùng một lúc Covid-19 và các loại vắc xin khác, kể cả vắc xin cúm.

- Rất hiếm khi xảy ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi tiêm vắc xin Covid-19.

- Các trường hợp viêm cơ tim (cơ tim bị viêm) và viêm màng ngoài tim (viêm lớp ngoài của tim) đã được báo cáo sau khi tiêm chủng vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Những phản ứng này rất hiếm; trong một nghiên cứu, nguy cơ viêm cơ tim sau khi tiêm liều thứ hai của Pfizer-BioNTech vào tuần sau khi tiêm chủng là khoảng 54 trường hợp trên một triệu liều được tiêm cho nam giới từ 12 - 17 tuổi.

- Phản ứng dị ứng nghiêm trọng, như sốc phản vệ, có thể xảy ra sau khi tiêm bất kỳ loại vắc xin nào, kể cả vắc xin Covid-19, nhưng trường hợp này hiếm.

- Con quý vị không thể bị mắc Covid-19 từ bất kỳ loại vắc xin Covid-19 nào, kể cả vắc xin của Pfizer-BioNTech.

- Không có bằng chứng cho thấy vắc xin Covid-19 gây ra các vấn đề về thụ thai.

• LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH TIÊM VẮC-XIN COVID-19 CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

- Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên được tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech cùng liều lượng như người lớn.

- Vắc xin của Pfizer-BioNTech dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có các thành phần hoạt tính tương tự như vắc xin cho người lớn và người vị thành niên. Tuy nhiên, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi không được tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech dành cho người lớn và người vị thành niên. Ngoài ra, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm liều lượng phù hợp với lứa tuổi là bằng một phần ba liều lượng vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech dành cho người lớn. Kim tiêm nhỏ hơn, được thiết kế dành riêng cho trẻ em, sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

- Không giống với nhiều loại thuốc, liều lượng vắc xin Covid-19 không thay đổi theo cân nặng của bệnh nhân mà tính theo tuổi vào ngày tiêm chủng.

- Con/em quý vị sẽ cần tiêm mũi thứ hai vắc xin Pfizer-BioNTech ba tuần sau mũi đầu tiên.

• CHUẨN BỊ TIÊM CHỦNG CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

Trải nghiệm tiêm chủng vắc xin Covid-19 rất giống với các loại vắc xin thông thường. Áp dụng lời khuyên hỗ trợ con quý vị trước, trong và sau khi tiêm chủng định kỳ khi trẻ được tiêm vắc xin Covid-19.

- Trước khi tiêm chủng, hãy nói chuyện với con quý vị về những điều sẽ xảy ra.

- Quý vị không nên dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm chủng để tránh các tác dụng phụ.

- Nói với bác sĩ hoặc y tá về bất kỳ loại dị ứng nào mà con/em quý vị có thể có.

- Để tránh bị ngất choáng và thương tích liên quan tới việc bị ngất choáng, con/em quý vị nên được để ngồi hoặc nằm xuống trong khi tiêm chủng và chờ 15 phút sau khi tiêm chủng.

- Sau khi tiêm chủng Covid-19 cho con/em mình, quý vị sẽ được yêu cầu ở lại khoảng 15 - 30 phút để có thể quan sát phòng trường hợp chúng bị dị ứng nghiêm trọng và cần được điều trị ngay.

• SAU KHI TIÊM CHỦNG COVID-19 CHO CON/EM QUÝ VỊ, TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ XẢY RA

Con quý vị có thể gặp một số tác dụng phụ, đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang tạo sự bảo vệ.

- Trên cánh tay nơi trẻ được tiêm: Đau, mẩn đỏ, sưng tấy

- Trên khắp phần cơ thể còn lại: Mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn

Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng khả năng của con/em quý vị thực hiện các hoạt động hàng ngày, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Một số người không bị tác dụng phụ và các phản ứng dị ứng nghiêm trọng là hiếm xảy ra. Nếu con quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vắc xin Covid-19, các nhà cung cấp vắc xin có thể nhanh chóng cung cấp dịch vụ chăm sóc và gọi cho dịch vụ y tế cấp cứu, nếu cần.

Xin lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con/em quý vị về việc dùng thuốc giảm đau không chứa aspirin và các bước khác mà quý vị có thể thực hiện tại nhà sau khi con/em quý vị được chủng ngừa. Nhìn chung, aspirin không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Đặt một chiếc khăn mát, ẩm lên vị trí tiêm có thể giúp giảm bớt sự khó chịu.

Nguồn nội dung: Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp (NCIRD), Phân Ban Bệnh Do Vi-rút