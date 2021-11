Vaccine COVID-19 của Pfizer hiệu quả 100% với trẻ em từ 12-15 tuổi sau 4 tháng tiêm liều thứ hai

Hôm qua, 22/11, Pfizer và BioNTech cho biết vaccine COVID-19 của họ vẫn có hiệu quả 100% ở trẻ em từ 12 đến 15 tuổi sau 4 tháng tiêm liều thứ hai.

Theo hãng này, dữ liệu đã được thu thập từ 2.228 tình nguyện viên thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19. Kết quả là không có tác dụng phụ đáng lo ngại nào xuất hiện trong vòng ít nhất 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 ở những người được theo dõi.

Trong số 2.228 người tham gia, có 30 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng, tất cả đều ở nhóm giả dược. Điều này đồng nghĩa rằng vaccine có hiệu quả 100% ở mọi giới tính, chủng tộc, mức độ béo phì và có bệnh đi kèm.

Một đứa trẻ được tiêm mũi đầu tiên của vaccine Pfizer COVID-19 tại Trung tâm Y tế Đại học Washington ở Seattle. (Ảnh AP / Ted S. Warren)

Mối quan tâm an toàn chính ở nhóm tuổi này là viêm cơ tim do vaccine (viêm tim) ở trẻ nam. Nhưng dữ liệu cho thấy những trường hợp như vậy là rất hiếm và lợi ích của việc tiêm chủng tiếp tục vượt trội hơn nhiều so với rủi ro. Bản thân bệnh COVID-19 cũng có thể gây ra viêm cơ tim với tỷ lệ cao hơn và nghiêm trọng hơn.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết trong một tuyên bố: "Khi cộng đồng y tế toàn cầu làm việc để tăng số người được tiêm chủng khắp thế giới, những dữ liệu mới này củng cố niềm tin về tính an toàn và hiệu quả của vaccine ở trẻ vị thành niên. Kết quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang quan sát thấy tỷ lệ nhiễm nCoV ở lứa tuổi này tăng cao tại một số khu vực, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang chậm lại. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ dữ liệu này với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cùng những cơ quan khác".

Vaccine COVID-19 của Pfizer đã được Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thanh thiếu niên hồi tháng 5 và công ty muốn được cấp phép đầy đủ. Vaccine Pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ 16 tuổi trở lên.

