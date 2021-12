Bảo Lộc: Lắp đặt 30 máy sát khuẩn tự động phòng chống dịch tại trường học

(LĐ online) - Sau hơn 1 tháng chuyển qua học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngày 13/12, tất cả học sinh từ bậc Mầm non đến THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc đã quay lại trường học trực tiếp bình thường.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) lắp đặt 2 máy sát khuẩn tự động để học sinh sát khuẩn tay khi đến trường học trực tiếp

Ghi nhận cho thấy, sau thời gian dài học trực tuyến, trong ngày đầu tiên dạy và học trực tiếp tất cả các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc đều triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19với các phương án đồng bộ , các biện pháp phòng chống đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả theo kế hoạch, kịch bản đã được xây dựng trước đó. Theo đó, tất cả học sinh khi đến trường đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và được hướng dẫn thực hiện các quy định phòng chống dịch để bảo vệ bản thân.Ngoài ra, các trường học còn bố trí dung dịch sát khuẩn ngay tại phòng học để đảm bảo học sinh được sát khuẩn tay thường xuyên. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các đoàn thể trong trường học thường xuyên nhắc nhở học sinh hạn chế tập trung đông người trong giờ giải lao và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian trước, trong và sau khi tới trường.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương - Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc, toàn thành phố có 30/69 trường học đã đầu tư lắp đặt máy sát khuẩn tự động ngay tại cổng trường để phục vụ các em học sinh sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi tan trường. Cùng với đó, các trường học cũng đã xây dựng kịch bản để kịp thời cách ly xử lý khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong nhà trường. Phòng cũng đã chỉ đạo các trường tận dụng thời gian học trực tiếp để hoàn thành tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức, kiểm tra, đánh giá kiến thức giữa kỳ và cuối kỳ học. Từ đó, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình năm học 2021-2022 đảm bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc, ngày đầu đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến ở bậc THCS đạt hơn 92%, Tiểu học đạt hơn 81%. Trong khi đó, ở bậc Mầm non chỉ đạt hơn 21%. Riêng bậc THPT đạt hơn 99% tỷ lệ học sinh tới trường học trực tiếp. Theo đánh giá, phần lớn các cháu Mầm non chưa đến trường là do phụ huynh lo ngại khi lứa tuổi này chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân còn hạn chế.

KHÁNH PHÚC