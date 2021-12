Bảo Lộc: Trao tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 31/12, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã đến thăm hỏi và trao tặng 10 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang làm việc tại Công ty TNHH Merkava Việt Nam.

Trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho người lao động tại Công ty May An Thái

Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/phần. Dịp này, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng và nhà tài trợ cũng đã trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH May An Thái (TP Bảo Lộc).

Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc trao hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc cũng đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho 77 đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 124 triệu đồng. Trong đó, 10 trường hợp là F0 được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/người; 61 trường hợp là F1 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người và 5 trường hợp có đóng kinh phí công đoàn, phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc phải nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người.

HẢI ĐƯỜNG