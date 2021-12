Đà Lạt: Thăm các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông

(LĐ online) - Ngày 1/12, Ban an toàn giao thông thành phố Đà Lạt tổ chức đi thăm, tặng quà cho 2 gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn phường 8 và phường 9.

Ban An toàn giao thông thành phố Đà Lạt thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Dương Trung Hữu - Phó Ban an toàn giao thông thành phố Đà Lạt và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát to lớn mà các gia đình phải gánh chịu; động viên các gia đình vượt qua nỗi đauvà những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn đã tặng mỗi gia đình gồm tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng và mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tránh xảy ra những tại nạn giao thông thương tâm, đáng tiếc để lại nỗi đau cho người thân và xã hội.

Năm 2021, thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra vào ngày 21/11. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Lạt không tổ chức lễ tưởng niệm mà phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị tai nạn giao thông.

NGUYỆT THU