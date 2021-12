Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 để đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian; xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng theo quy định.

Nhân viên y tế CDC Vĩnh Phúc phân loại, kiểm đếm vắc-xin trước khi đưa vào bảo quản

Tỉnh Long An là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.620.340 người được tiêm chủng, trong đó có 1.452.231 người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và 168.109 người trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Tỷ lệ mũi một từ 18 tuổi trở lên, đạt 102,3% và mũi hai đạt 98,3%; tỷ lệ mũi một từ 12 đến 17 tuổi, đạt 94,8% và mũi hai đạt 35,7%.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An Nguyễn Ngọc Linh cho biết, để đạt được các kết quả nêu trên, trước hết là nhờ sự quan tâm của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phân bổ vaccine, dây chuyền lạnh sớm và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị luôn xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhất là công tác tiêm vaccine phòng Covid-19; sự hưởng ứng tích cực và niềm mong chờ của người dân khi được tiêm vaccine để được phòng bệnh Covid-19; sự tham gia của cả hệ thống y tế.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số điểm tiêm chưa bảo đảm giãn cách do thiếu kinh nghiệm tổ chức. Một số thắc mắc của người dân khi tiêm chưa được giải quyết thỏa đáng do thiếu cán bộ y tế hỗ trợ tư vấn; sự phối hợp với ngành công an chưa đồng bộ trong việc cấp mã định danh và tạo thuận lợi cho người cơ nhỡ, người ở trọ thiếu giấy tờ tùy thân được tiêm vaccine…

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Bá Quý chia sẻ, khó khăn lớn nhất trong công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn là số lượng bơm kim tiêm được cấp không cùng lúc với số lượng vaccine nhận về theo các đợt. Trong khi đó, số lượng vaccine được cấp thành nhiều đợt nhỏ lẻ, với nhiều loại vaccine cho nên việc cân đối cấp phát và gọi mời các nhóm đối tượng ra tiêm chủng khá khó khăn; hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng chưa ổn định, nhiều đợt nâng cấp dữ liệu chuyển đổi không đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác thống kê, quản lý đối tượng. Mặt khác, khi triển khai một bàn tiêm chủng, ngoài khám sàng lọc và tiêm, thì cần cả nhân lực bảo đảm công tác phòng, chống dịch và nhập số liệu trong khi hướng dẫn tổ chức tiêm chủng của Bộ Y tế chưa đề cập số lượng nhân lực để bảo đảm vấn đề này…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Việt Nam bắt đầu triển khai Chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 từ tháng 3/2021, dựa trên quan điểm "Thống nhất, nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất-Bảo đảm an toàn, hiệu quả, công bằng và công khai". Đến nay, cả nước đã tiêm được gần 140 triệu liều vaccine; tỷ lệ mũi một đạt 96,9%; tỷ lệ tiêm đủ vaccine hai liều đạt hơn 83,6% dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Về công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cũng được triển khai từ cuối tháng 10/2021.

Hiện, cả nước đã tiêm được hơn chín triệu mũi vaccine, với tỷ lệ bao phủ mũi một đạt 73,4% và mũi hai đạt 28,1%. Đáng mừng, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan quốc tế đánh giá cao trong việc triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ở diện rộng nhất và tiến độ nhanh nhất khi có vaccine đã đưa vào sử dụng ngay, phân phối cho các địa phương triển khai kịp thời.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 tại cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, bảo đảm hoàn thành việc bao phủ mũi một cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021; chậm nhất đến ngày 31/12/2021, phải cơ bản hoàn thành 100% tiêm mũi hai cho người từ 18 tuổi trở lên; chậm nhất ngày 31/1/2022, hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ 12 đến 17 tuổi. Đồng thời, rà soát, thống kê đối tượng từ 18 tuổi trở lên để tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo quy định, Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12/2021 căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine, không để vaccine hết hạn…

Ngành y tế địa phương cần tiếp tục huy động nguồn nhân lực y tế ngoài công lập tham gia tiêm chủng, nhập số liệu, hướng dẫn, tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng; tăng cường tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng vaccine, nhất là sự tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty (Pfizer BioNTech) đến người dân kịp thời. Mặt khác, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đề nghị các nhà tài trợ, các nhà cung cấp sớm cung ứng đủ số lượng bơm kim tiêm, bảo đảm số lượng bơm kim tiêm được cấp phù hợp với số liều, lọ vaccine sử dụng thực tế; tiếp tục nâng cấp phần mềm phục vụ quản lý và triển khai hướng dẫn tiêm chủng tại địa phương.

(Theo nhandan.com.vn)