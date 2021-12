Hoạt động hội nhập quốc tế của ngành Giáo dục tiếp tục hiệu quả

Tính đến cuối tháng 11/2021, ngành Giáo dục và tỉnh Lâm Đồng hoạt động hội nhập quốc tế trong năm tiếp tục đạt hiệu quả. Cụ thể, Tổ chức The Dariu Foundation (Thụy Sỹ) đã tài trợ thực hiện dự án “Lắp ráp hoàn chỉnh, lập trình và vận hành máy thở DVILATOR 19/20 và in 3D thiết bị giúp giảm đau khi đeo khẩu trang” cho Câu lạc bộ Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa; Triển khai thực hiện dự án hỗ trợ giảng dạy lập trình Scratch/Micro:bit giai đoạn 2020 - 2024 nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho giáo viên tin học, hỗ trợ phổ cập kiến thức về lập trình, kiến thức về sử dụng internet an toàn và hiệu quả cho khoảng 7.000 học sinh. Trong năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cũng đã phối hợp với các sở, ngành và Trường Đại học Đà Lạt làm thủ tục nhập học, cấp kinh phí và hỗ trợ cho 22 sinh viên nước Lào trong quá trình học tập tại Trường Đại học Đà Lạt; trong đó có 5 học sinh đến từ tỉnh Champasak và tỉnh Bolykhamsy.

Tuy nhiên, khó khăn, hạn chế trong công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế đối với ngành Giáo dục Lâm Đồng hiện nay vẫn là vấn đề cơ sở vật chất giáo dục hiện đại còn ít, chủ yếu ở các trường chuyên và các trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy ở một số trường chưa đồng bộ và đầy đủ. Công tác xã hội hóa giáo dục trong hội nhập quốc tế chưa có nhà đầu tư để xây dựng các cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

