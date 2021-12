Hơn 41.800 lượt thí sinh tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông năm 2021

(LĐ online) - Sáng 29/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Báo Lâm Đồng và các đơn vị đồng hành đã tổ chức lễ tổng kết Cuộc thi Online Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông năm 2021; đồng thời, trao giải cho đợt thi tháng 12.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho hai thí sinh đến từ đơn vị Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Tham dự lễ trao giải có chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi; nhà báo Phạm Sơn Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; cùng lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện Công ty xăng dầu Lâm Đồng và hệ thống Honda Ngọc Anh.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cuộc thi Online Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông được coi là một hình thức đổi mới vô cùng linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền và giáo dục về Luật Giao thông đường bộ. Clip được đặt ra trong mỗi đợt thi là các tình huống giao thông sinh động, phổ biến trong đời sống hàng ngày. Qua 7 đợt thi, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 41.800 lượt dự thi; trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 35 giải khuyến khích cho các thí sinh với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Một số đơn vị triển khai Cuộc thi hiệu quả, có số lượng thí sinh dự thi đông đảo, đạt được nhiều giải cao như Huyện Đoàn Đạ Tẻh, Thành Đoàn Đà Lạt…

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi

Riêng đợt thi tháng 12 đã thu hút 6.805 thí sinh tham gia, với 13.377 lượt thi đến từ các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Nhân dân trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức đã trao 8 giải cho các thí sinh đạt thành tích tốt nhất. Trong đó, giải nhất gồm giấy chứng nhận, tiền mặt 4 triệu đồng và các quà tặng hiện vật thuộc về thí sinh Nguyễn Tuấn Anh; giải nhì gồm giấy chứng nhận, tiền mặt 2,2 triệu đồng và các quà tặng hiện vật thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Hồng Khuyên; giải ba gồm giấy chứng nhận, tiền mặt 1,5 triệu đồng và các quà tặng hiện vật thuộc về thí sinh Quản Thị Nghị. Cả 3 thí sinh này đều đến từ đơn vị huyện Đạ Tẻh.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi cũng trao 5 giải khuyến khích cho các thí sinh Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Thủy Tiên (đơn vị huyện Đạ Tẻh); Đàm Thị Thắm (đơn vị huyện Lâm Hà); Nguyễn Thị Ngọc Thoảng, Nguyễn Nhật Vũ (đơn vị Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh).

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải và đơn vị đồng hành

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Cuộc thi chỉ tổ chức trao giải cho các thí sinh trên địa bàn TP Đà Lạt. Thí sinh ở các địa phương khác, Ban tổ chức chuyển giấy chứng nhận và quà tặng về địa phương để các Huyện, Thành Đoàn tổ chức trao giải.

Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Cuộc thi Online Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông năm 2021 do Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Lâm Đồng tổ chức nhằm mục đích tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho Nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, xây dựng ý thức “Sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác bảo đảm trật tự, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

V.QUỲNH