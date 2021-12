Tiếp tục tặng 38 máy vi tính cho học sinh DTTS tại xã Tà Năng

(LĐ online) - Sáng 21/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt cùng các nhà tài trợ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư L’MAX, Công ty TNHH Truyền thông Biểu tượng Việt Nam tổ chức chương trình tặng máy vi tính “Tiếp bước cho các em đến trường, gieo mầm trí tuệ” tại xã Tà Năng (huyện Đức Trọng).

Tặng máy vi tính cho học sinh khó khăn tại xã Tà Năng (Đức Trọng)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về hoạt động hướng về cơ sở, nhất là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19, Phòng PA02 phối hợp với Phòng PV05, PC01, Đội An ninh Nhân dân Công an huyện Đức Trọng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt, cùng các nhà hảo tâm tổ chức tặng máy vi tính cho học sinh đồng bào DTTS học trực tuyến tại xã Tà Năng, huyện Đức Trọng.

Chương trình đã đến tận nhà học sinh trao tặng 38 bộ máy vi tính và hỗ trợ kết nối mạng nhằm chung tay giúp đỡ các cháu học sinh đồng bào DTTS không có máy vi tính học trực tuyến, không để các cháu phải nghỉ học vì thiếu thiết bị học tập. Tổng trị giá 38 bộ máy vi tính là 95 triệu đồng.

Đồng thời, chương trình đã trao tặng 100 phần quà; mỗi suất gồm 10 kg gạo, mì tôm, nước sát khuẩn, bánh mứt, mền có trị giá 300 ngàn đồng cho các hộ đồng bào DTTS khó khăn thuộc 3 thôn của xã Tà Năng.

Đến nay, chương trình tặng máy vi tính “Tiếp bước cho các em đến trường, gieo mầm trí tuệ” đã trao tặng tổng số 54 bộ máy vi tính có tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh khó khăn tại xã Tà Năng (Đức Trọng).

AN NHIÊN