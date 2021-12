Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

(LĐ online) - Ngày 23/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Ban ATGT tỉnh cho biết, năm 2021, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ 2020. Đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 20% so với cùng kỳ.

Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được thực hiện quyết liệt hơn trước. Việc phối hợp lực lượng giữa cảnh sát giao thông (CSGT) cấp tỉnh với CSGT cấp huyện đạt hiệu quả cao, nhất là trong phối hợp xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên các địa bàn đô thị, công tác phòng chống ùn tắc giao thông. Đặc biệt, thực hiện các biện pháp cấp bách, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Công tác đầu tư, xây dựng, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông được chú trọng, góp phần cải thiện hệ thống giao thông của tỉnh, một số hạng mục được hoàn thành như: Các nút giao thông lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, hệ thống camera giám sát giao thông... có tác động tích cực rõ rệt đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự ATGT năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được Ban ATGT tỉnh chỉ ra như: Các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông tuy đã được chú trọng thực hiện nhưng kết quả giảm thiểu tai nạn giao thông chưa thật bền vững.

Khối lượng vận tải hàng hóa và hành khách thấp so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhu cầu đi lại của người dân và du khách giảm mạnh nên rất nhiều phương tiện phải giảm tần suất hoạt động hoặc ngừng hoạt động. Công tác bảo đảm trật tự vận tải quản lý chưa chặt chẽ, chế tài chưa đủ mạnh; tình trạng xe dù, bến cóc, xe chở quá tải trọng chưa được xử lý triệt để (một số địa phương tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải vẫn còn xảy ra gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường giao thông); việc đỗ xe, đón trả khách còn tùy tiện gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông.

Các tuyến quốc lộ trải dài qua nhiều địa bàn, trong khi đó lực lượng quản lý còn mỏng; đồng thời, với kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên chi cho công tác tuần đường, kiểm tra đường phân bổ hàng năm còn hạn chế, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, tuần đường, dẫn đến chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT chưa được giải quyết, khắc phục kịp thời.

Một số địa phương chưa thực sự quan tâm dẫn đến triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa đồng bộ, liên tục, đúng trọng tâm, nhất là việc quản lý hành lang an toàn giao thông, xử lý vi phạm về trật tự hành lang an toàn giao thông.

Một bộ phận người dân còn chưa tự giác chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông.

Đồng chí Trương Minh Đương – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đề ra mục tiêu năm 2022 tiếp tục giảm cả 3 mặt, trong đó giảm ít nhất 5% số vi nạn giao thông so với năm 2021, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh và thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2022 là “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tại hội nghị, thành viên Ban ATGT cũng trao đổi, trình bày những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và kiến nghị các giải pháp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2022. Theo đó, bên cạnh những kiến nghị về việc quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông ở 1 số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ đang xuống cấp, bất cập và còn tồn tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trương Minh Đương đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh vì hiện nay số lượng người dân và các cơ quan, tổ chức đăng ký phương tiện cả ô tô và xe mô tô ngày càng lớn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần có “trái tim nóng, cái đầu lạnh và bàn tay sạch”; và đề xuất Ban ATGT tỉnh quan tâm chỉ đạo nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ về giao thông trên mọi lĩnh vực ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ, “cũng cần phải thấu hiểu, phải biết cười với dân” trong từng tình huống để quá trình xử lý các vụ việc phát sinh không gây bức xúc cho người dân, đảm bảo hài hoà giữa một số những quy định và hình ảnh thân thiện, mến khách của Lâm Đồng nói chung và thành phố du lịch nói riêng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành và các địa phương đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; góp phần vào việc đảm bảo mục tiêu giảm cả 3 tiêu chí mà tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng phê bình, nhắc nhở một số huyện chưa đạt chỉ tiêu, đặc biệt nhắc nhở huyện Đam Rông cần phải có giải pháp quyết liệt để khắc phục tình hình trật tự an toàn giao thông khi đã để tình hình trật tự ATGT tăng 300% số vụ trong năm 2021.

Đặc biệt, đồng chí Phạm S cũng đã biểu dương các lực lượng, đặc biệt là công an tỉnh, ngành y tế, ngành giao thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, kiểm soát và tổ chức tốt các hoạt động vận tải hàng hoá, đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2021 khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở 1 số tỉnh thành phía Nam.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thành viên Ban ATGT cần nỗ lực hơn nữa, vừa tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, vừa chú trọng đến việc nâng cao văn hoá giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền; đặc biệt, quan tâm đến việc khai thác dữ liệu camera, tăng cường phạt nguội những lỗi vi phạm trật tự ATGT; tập trung vào đánh giá khảo sát phân luồng giao thông, đặc biệt là nhanh chóng khảo sát và tổ chức lại hệ thống tín hiệu ATGT ở một số địa điểm trên địa bàn TP Đà Lạt cho hợp lý và khoa học hơn.

Năm 2022, tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng, chính vì vậy, đồng chí Phạm S đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp để đảm bảo các công trình được khởi công thuận lợi, đảm bảo giao thông thông suốt.

NGUYỄN NGHĨA